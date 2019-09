Contra Pumas no es Clásico: Memo Ochoa

Este sábado América y Pumas se vuelven a enfrentar en una edición más del Clásico Capitalino, sin embargo para el arquero Guillermo Ochoa, no considera que enfrentar a Pumas sea un Clásico, pues para él, el verdadero y único Clásico es contra Chivas.

“Sin faltar el respeto a nadie, para mí el único Clásico que tenemos es contra el Guadalajara, es el Clásico que paraliza el país. Contra Pumas es un partido importante y sabemos lo que significa para Pumas enfrentarnos y por tal manera, hay que asumir esa responsabilidad” mencionó.

Desde su regreso a Coapa, Ochoa no ha conocido la victoria. El guardameta espera que este fin de semana finalmente pueda sumar tres puntos.

“En lo personal han sido semanas de mucho movimiento; de idas y vueltas, viajes y con el tema de adaptación de todo. Cambias de continente, de casa, instalarte, el equipo, la altura, es un tema de proceso y me siento cada vez mejor. Me hubiera encantado que fuera con victorias pero estoy tranquilo, sé lo que puedo aportarle a la institución y espero pronto llegue el triunfo” terminó.

Por su parte Michael González, estratega de Pumas pidió a sus futbolistas jugar “sin miedo” ante los dirigidos por Miguel Piojo Herrera.

Las Águilas llegan este encuentro tras perder el invicto ante Atlas por marcador de 3-0. Por su parte, los universitarios se impusieron 2-1 a Toluca con un cierre trepidante tras el gol de último minuto de Bryan Mendoza.