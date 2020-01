Cori Gauff vuelve a vencer a Venus Williams

Tal y como ocurrió en la primera ronda de Wimbledon el año pasado, la sensación del tenis estadunidense de 15 años de edad, Cori Gauff se presentó en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, con una victoria por 7-5 (7/5) y 6-3 sobre su compatriota Venus Williams.

La mayor de la dinastía Williams, ganadora de siete títulos de torneos grandes, sucumbió en la Arena Margaret Court ante el poderío, dinamismo, juventud y buen tenis de Coco Gauff, la jugadora más joven del certamen y 24 años menor que Williams, ya que nació un año después de que Venus cayó ante su hermana Serena en el abierto australiano en 2003.

Gauff, quien apareció en el cuadro principal del torneo de manera directa, dijo al término del encuentro que estaba mucho más confiada esta vez, “creo que me acostumbré a jugar en canchas grandes, así que el público no me asustó tanto como la última vez”, aseveró la jugadora.

Por su parte, Serena Williams no tuvo complicaciones para arrollar por 6-0 y 6-3 a la rusa Anastasia Potapova en menos de 60 minutos, y ahora se medirá ante la eslovena Tamara Zidansek, quien eliminó a la sudcoreana Han Na-Lae por 6-3 y 6-3.

En otra sorpresa de la primera ronda, la china Zhang Shuai derrotó a la estadunidense Sloane Stephens, 27 del ranking de la WTA por 2-6, 7-5 y 6-2.

La número uno de la WTA, la australiana Ashley Barty batalló para imponerse por 5-7, 6-1 y 6-1 a la ucraniana Lesia Tsurenko, la japonesa y vigente campeona en Melbourne Park, Naomi Osaka superó a la checa Marie Bouzkova por 6-2 y 6-4 y la danesa Caroline Wozniacki venció por 6-1 y 6-3 a la estadunidense Kristie Ahn.

DJOKOVIC Y FEDERER YA ESTÁN EN SEGUNDA RONDA. El serbio Novak Djokovic, número dos de la ATP avanzó a la siguiente fase del Abierto de Australia, al vencer al alemán Jan-Lennard Struff por 7-6 (7/5), 6-2, 2-6 y 6-1, mientras que el suizo Roger Federer eliminó el estadunidense Steve Johnson por 6-3, 6-2 y 6-2, en acción de la rama varonil.

Nole busca regresar a la cima del ranking ATP y aunque el duelo se alargó 2:17 horas, el serbio salió con la victoria y se medirá al vencedor del duelo entre el japonés Tatsuma Ito y el indio Prajnesh Gunneswaran.

En más resultados, el griego Stefanos Tsitsipas, número seis del mundo derrotó al italiano Salvatore Caruso por 6-0, 6-2 y 6-3, y el alemán Philipp Kohlschreiber ganó al estadunidense Marcos Giron por 7-5, 6-1 y 6-2.

El canadiense Denis Shapovalov cayó frente al húngaro Márton Fucsovics por 6-3, 6-7 (7/9), 6-1 y 7-6 (7/3), el croata Borna Coric también fue eliminado por el estadunidense Sam Querrey por 6-3, 6-4 y 6-4 y el italiano Matteo Berrettini, número ocho del mundo, venció al australiano Andrew Harris por 6-3, 6-1 y 6-3.