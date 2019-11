Corona Capital 2019: El clasismo festivalero con toque vintage anglo

Es inevitable el comparativo cuando un artista suele presentarse con dos proyectos distintos durante el mismo festival, y para quienes tuvieron oportunidad de ver tanto a The Strokes como a The Voidz, durante el fin de semana pasado en el marco del capítulo 10 del Corona Capital, pudieron evaluar el desempeño del cantante Julian Casablancas en cada caso. Se podrá argumentar que con The Strokes maneja un personaje desenfadado, y con un tono vocal más armónico en la mayoría de sus temas; mientras que la estridencia de The Voidz nos mostraba una potencia brutal no solo musicalmente sino vocal y un ánimo más repuesto en tu interpretación.

Por ende no debería ser comparable, sin embargo la manera en cómo cerró con su primera e icónica banda fue lo que dejó la impresión de una interpretación “bien ejecutada” pero sin sabor, genérica –tal vez con ese estilo que siempre ha manejado el frontman con The Strokes–. Pero luego de ver su ánimo y entrega (en el mismo escenario) con su proyecto personal (The Voidz), fue inevitable no solo el comparativo, sino el descontento de algunos seguidores de The Strokes.

Así desfiló una edición voluble. Entre las ya conocidas zonas VIP y el acceso general, llegó la manzana de la discordia para clientes Citibanamex Plus, a provocar más divisiones –por si el clasismo de la gente que asiste a dicho festival no fuera evidente desde ya varias ediciones– ahora otro apartado exclusivo para cierto grupo de personas no solo contribuyó a la evidente distinción y segregación de públicos, sino que complicó la distribución y logística de los escenarios, sobre todo para el Corona Light –el segundo escenario más importante, donde se presentaron St. Lucia y Cat Power, con algunos problemas de sonido–.

Mientras que en los demás escenarios, el espacio exclusivo de Citibanamex Plus se encontraba a un costado, dada la reducida zona del Corona Light (que generaba la perspectiva de un rectángulo), dicho acceso exclusivo fue colocado frente al escenario, a todo lo ancho del mismo, dejando al público general replegado por una valla a varios metros de distancia del escenario, provocando no solo la peligrosa concentración de los presentes detrás del cercado sino que generó algunas disputas y así mismo bloqueó la salida y entrada de los usuarios Citibanamex Plus. Naturalmente a ratos también obstruyó casi por completo el pasillo que corría por un costado hacia el escenario principal durante los números musicales más esperados.

Pero todo pareció haber valido la pena para para quienes disfrutaron precisamente de las presentaciones de Travis, Two Door Cinema Club, The Raconteurs y Billie Eilish. Proyectos que no solo mostraron su emoción por la euforia del público, sino que entregaron espectáculos de primer nivel, iluminaciones e interpretaciones dignas de conciertos solitas o festivales internacionales.

Lo anterior compensó en cierta medida esos malos tragos de organización y altos costos que, comparados con festivales de otros estados como su gemelo y prematuro Corona Capital Guadalajara o Tecate Coordenada –los cuales podrían suponer un mayor gasto–, los precios de los boletos y el consumo de los productos al interior del evento, aumentan considerablemente con cada edición que pasa, sin ofrecer verdaderas garantías para quienes decidieron pagar hasta $3,198 pesos por un abono (fase 4) y $115 por una cerveza de 710 ml (equivalente a dos cervezas de media de 355 ml), por mencionar algunos ejemplos.

Pero al juicio de tan ávido melómano y consumidor mexicano, un presupuesto de 5 mil a 10 mil pesos (sin contar el costo del boleto) valen la pena por disfrutar de uno a dos días de música en vivo y de extraordinarios regresos como el de la banda inglesa Keane, que luego de una pausa de poco más de 5 años y los rumores de una separación definitiva en 2013, a principios del 2019 anunciaron su reincorporación como Keane (ya que continuaron trabajando de manera individual como solistas y en otros proyectos), siendo el escenario Doritos el que los recibió este fin de semana en un ambiente que conmovió al público y a los músicos por igual. La impresionante voz de Tom Chaplin perecía resonar en cada rincón de la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, y tal vez más allá. La bandera mexicana cubrió su espalda y lo acompañó desde la mitad de la presentación, la noche fue realmente especial arriba y abajo del escenario.

Mientras que la tierna y siniestra Billie Eilish se escuchó a lo lejos iniciar con “Bad guy”, uno de sus temas más exitosos y parodiados en internet. Su sencillez fue proporcional a su desempeño vocal y al espectáculo audiovisual que complementó su interpretación.

Interpol aprovechó su constante participación en festivales mexicanos y la estrecha relación que mantiene con el público local para arriesgarse a probar con algunos temas poco usuales en sus conciertos, sobre todo en festivales, pero sin dejar fuera aquellos que son icónicos e infaltables, yendo desde su primer material hasta su más reciente The Rover (2018), el cual fue presentado mundialmente en la Ciudad de México e incluye un videoclip grabado en la zona metropolitana del país.

Así que una vez más vence la pasión por la música, sobre la falta de cultura de un público y las prioridades de una industria del espectáculo en desarrollo, la cual cuida todo, menos a su consumidor. Con ahínco y a modo personal, espero que el público mexicano despierte y se dé cuenta del poder que tiene para cambiar las reglas del juego, asumiendo su importancia y valor que algunos proyectos internacionales de gran impacto sí le dan.