Corona capital Guadalajara revela cartel

La tercera edición del Corona Capital Guadalajara tendrá lugar el 16 y 17 de mayo de 2020 y el cartel es encabezado por The Strokes, Foals, Blondie, Death Cab for Cutie y Rüfüs du Sol para el día sábado.

El domingo será encabezado por Kings of Leon, The Hives, Of Monsters and Men, Nic Murphy y Two Door Cinema Club.

El cartel fue dado a conocer este miércoles por Ocesa a través de sus redes sociales.

Entre otras bandas que participarán en el festival también se encuentran Miami Horror, X AmBassadors, Friendly Fires, Little Dragon y Alunageorge para el sábado 16 de mayo.

El domingo 17 también será amenizado por Jake Bugg, Andrew Bird, Young the Giant, Digitalism, Washed Out, Wild Nothing, Beach Fossils y Rufus Wainwright.

La preventa comenzará este 28 y 29 de enero para los tarjetahabientes de Citibanamex, mientras que la venta general iniciará el 30 de enero.

AGD