Coronavirus. ¿Algo bueno de la pesadilla?

¿Al final del largo periodo de cuarentena seremos los mismos, o vienen cambios colectivos producto de los meses de estar en casa? En estas semanas todos hemos experimentado vivencias inéditas por tener que estar dentro de un espacio reducido y algunas personas piensan que eso generará en cada uno de nosotros cambios profundos, de modo que dentro de algunas semanas cuando podamos volver a nuestras rutinas del Metro, la oficina y la fonda seremos diferentes, muchos piensan que mejores.

Quienes lo sostienen suponen que la cuarentena ha sido una especie de retiro espiritual, como un viaje a la India en los años 60, para aprender meditación trascendental con el Maharishi, pero no. Estar encerrado, escondido de la acometida de un virus que te mata de asfixia, no es ni con mucho lo mejor para meditar, lo que quieres es no preocuparte tanto por el trabajo, las quincenas, la salud de tus mayores y que no se acaben las cervezas en la tienda de la esquina. El miedo activa nuestro espíritu de sobrevivencia, que no siempre es nuestro mejor flanco. De hecho, casi nunca lo es.

Los Beatles no regresaron siendo mejores personas de su viaje a la India, pero sí aprendieron algunas cosas que les sirvieron en sus carreras, como detectar a los vividores. Como la pandemia tiene sus tiempos, algunos países ya pasaron la parte tenebrosa en la que nosotros nos estamos adentrando y ya preparan la salida de la reclusión. ¿Son mejores los chinos, los españoles o los italianos que antes? Claro que no, son igual o peores, pero sí es posible que hayan aprendido algo que sea útil para el futuro cercano. De hecho, hay datos que inquietan, como la compra de autos nuevos o la asistencia a lugares de venta de alcohol e incluso de la reactivación de los servicios sexuales. No critico eso, ni de lejos, digo que tenemos que olvidar que de ésta saldremos convertidos en santos derechito a los altares. Eso no.

¿Qué podemos aprender? Algo muy útil para México sería darnos cuenta que tratar con desdén, menosprecio, discriminación incluso, al sector salud es suicida. El deterioro del sector en las últimas tres décadas es vergonzante y además muy peligroso. Llegamos a la pandemia después de lustros de castigar el sueldo y la capacitación de los trabajadores de la salud, que tienen sueldos irrisorios y un nivel profesional en constante declive. La infraestructura sanitaria se ha convertido en una coartada política para justificar erogaciones y tomar fotos de edificios que después nos enteramos son elefantes blancos. Eso tiene que terminar.

La salud y la educación son los grandes igualadores sociales aquí y en China. Es del dominio público. Alguna vez el Estado mexicano lo tomó en serio, pero eso fue hace décadas, después resolvieron darle al pueblo un servicio de tercera y que los ricos tuvieran los mejores hospitales y los mejores médicos, siempre y cuando pudieran pagarlos. El IMSS y el ISSSTE entraron en una etapa de sobrevivencia con sus hospitales emblemáticos en franca decadencia. Eso fue el periodo del neoliberalismo, que fue un horror para los trabajadores de la salud.

La mala noticia es que con la 4T las cosas en lugar de mejorar, empeoraron, pues a las malas condiciones hubo que añadir el caos propio del estilo personal de gobernar de López Obrador. De modo que, si el golpe inclemente del coronavirus hace que los ciudadanos exijan un sistema de salud de la más alta calidad, al costo que sea, algo bueno habremos sacado de esta pesadilla.

