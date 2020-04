Coronavirus en México: hay mil 569 fallecidos por COVID-19

Poco más de millar y medio de fallecidos (1,569) por COVID-19, en nuestro país, y ante la expectativa de que el número de contagios -que hasta este martes la cifra se ubica en 16,569 personas confirmadas-, aumente en los próximos días, el llamado del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, reiteró la urgencia de acudir al servicio médico en caso de síntomas, ello, dijo, puede hacer la diferencia de una atención oportuna o un desenlace fatal para las personas.

López Gatell aseveró que ante síntomas como dolor de cabeza, fatiga fácilmente, dolor de pecho, dificultad para respirar que lo lleva a inhalar más rápido o con mayor esfuerzo “independientemente de la edad, que las mujeres presenten embarazo o no, hay que acudir a consulta ya. Eso puede hacer la diferencia entre detectar tempranamente las complicaciones de COVID y recibir apoyo médico necesario, fundamentalmente la oxigenación o que llegue demasiado tarde con complicaciones difíciles de solventar.

En su oportunidad, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, precisó que de los 16,752 casos que han dado positivo al COVID-19, 5,329 son confirmados activos en los últimos 14 días, además de que ascendió ya a 11,220 el número de casos sospechosos.

De los casos confirmados por entidad federativa se siguen concentrando con mayor prevalencia en la Ciudad de México con 4,474 personas, en el Estado de México 2,722 y baja California con 1,391, en tanto que de los 5,329 casos confirmados activos también la mayoría se concentran en la Ciudad de México 1,521 y Estado de México 9,43 y Tabasco con 326.

Por lo que se refiere a los pacientes intubados, Alomía Zegarra mencionó que entre el 60 y el 80 por ciento de las personas que están en estado crítico, es decir que se encuentran intubadas, con un ventilador mecánico, lamentablemente fallecen.

Cuestionados respecto a si se tiene registro de dónde se contagiaron los pacientes que están hospitalizados, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, sostuvo que la pregunta más importante no es en dónde se contagió la gente, “sino ¿por qué?, a final de cuentas fue porque: me escupieron en la cara y no me di cuenta, o porque no me lave las manos antes de llevármelas a los ojos, nariz o boca, porque no guardé Susana Distancia”.

“Ese es uno de los detalles más importantes que debemos llevar a todos en casa: mantener la sana distancia, lavando las manos y haciendo un correcto uso de la etiqueta respiratoria es como más nos vamos a proteger”, recordó.

