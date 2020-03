Coronavirus genera cascada de cancelaciones artísticas y deportivas

La recién declarada pandemia del coronavirus a nivel mundial no sólo ha traído afectaciones humanas, económicas y sociales, también ha caudado la cancelación o postergación de diversos eventos culturales, artísticos y deportivos.

Nuestro país no se ha salvado de esta serie de cancelaciones en cascada, por lo que aquí te presentamos una serie de eventos que los seguidores se quedarán con las ganas de presenciar, al menos por un tiempo mientras termina la emergencia.

CANCELACIONES POR CORONAVIRUS EN MÉXICO. La banda estadunidense She Wants Revenge, fue la primera en declinar a presentarse en México, ya que sus presentaciones, incluida la que realizaría el domingo 15 de marzo en la Carpa Doritos del Vive Latino, simplemente no se llevarán a cabo.

Otros artistas que decidieron no presentarse en el festival son: All Them Witches, Ambar Lucid, Black Pumas, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal. The Man, She Wants Revenge, Usted Señálemelo y Vetusta Morla

Pese a la cancelación de dichos exponentes, los organizadores afirmaron que la vigésimo primera edición se llevará a cabo este fin de semana.

FESTIVALES Y PREMIOS CINEMATOGRÁFICOS TAMBIÉN SE CANCELAN. El comité organizador del Festival Internacional de Cine de Guadalajara informó este viernes a través de un comunicado en sus redes sociales, que su edición 35 pactada para del 20 al 27 de marzo, se pospondrá hasta nuevo aviso.

La séptima edición de los Premios Platino, que se llevaría a cabo el 3 de marzo con la participación de profesionales de la industria, provenientes de más de 23 países, se aplazó.

La gira de documentales de Ambulante pospuso su decimoquinta edición “hasta nuevo aviso”, la cual se realizaría del 19 de marzo al 28 de mayo: “Dada la extensión geográfica de la Gira de Documentales en ocho estados del país y en más de 130 sedes, con múltiples funciones públicas al aire libre, consideramos prudente suspender todas nuestras actividades”.

EL METAL SE FUNDE ANTE EL CORONAVIRUS. El festival Hell and Heaven, programado para al sábado 14 y domingo 15 de marzo, también se verá afectado en su cartelera, ya que las agrupaciones King Diamond, Katatonia, Bloodbath y Fleshgod Apocalypse decidieron no presentarse, mientras que la banda estelar, Megadeth, anunció que tampoco se presentará.

CORONAVIRUS LE DA “CORTE” AL CINE. Después de aplazar el estreno global de Mulan y de cerrar sus parques temáticos, Disney ha tomado otra decisión drástica para frenar la crisis por el coronavirus: “Suspender la producción de todas sus películas, con la animación como excepción. De esta manera, la nueva versión con actores reales de The Little Mermaid retrasará su rodaje, que iba a comenzar en nueve días en Londres, lo mismo que el thriller de Guillermo del Toro Nightmare Alley, el drama de Ridley Scott The Last Duel y la siguiente entrega de Home Alone.

EL DEPORTE NO SE SALVA. En medio de la pandemia del también conocido como Covid-19, diversos eventos deportivos de talla internacional no se podrán llevar a cabo, como el Gran Premio de Australia de la Fórmula Uno, que se habría de celebrar este fin de semana.

Otras actividades deportivas que se ven afectadas son las rondas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio, en disciplinas como futbol, boxeo, canotaje, esgrima, tiro con arco, entre otros deportes.

De hecho, el futuro de la justa veraniega, que está programada del 24 de julio al 9 de agosto, parece no estar muy claro, ya que se corre el riesgo de que sea aplazada, junto con la Eurocopa 2020.

En Italia, la Serie A ha confirmado siete casos de jugadores que arrojaron positivo en la portación del virus, lo que obligó al paro total en las actividades deportivas y espectáculos masivos en el “país de la bota”.

En prácticamente todos los países de Europa se decidió detener los torneos locales, medida a la que se han sumado Sudamérica y Estados Unidos. Por el contrario, en nuestro país la actividad no se ha suspendido y este fin de semana se desarrollarán los partidos de la Liga MX.

havh