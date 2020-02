Coronavirus llega a México; se confirma primer caso

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud (Ssa), Hugo López-Gatell Ramírez, confirmó el primer caso de coronavirus en México. Se trata de un hombre que se encuentra hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Explicó que se trata de un caso leve y se ha puesto en aislamiento.

El paciente dio positivo en primera y segunda prueba por Covid-19; además existe un segundo caso de estudio en Sinaloa. El paciente permanece en un hotel.

"Existía una prueba reactiva, estaba pendiente hacer la segunda prueba de confirmación. Esto ocurrió a las 6, salió el resultado y se confirma", indicó el funcionario.

El paciente viajó a Italia del 14 al 22 de febrero, tiene síntomas "indistinguibles" a los de un catarro y explicó que es "de muy bajo riesgo", dado que es joven y "no tiene enfermedades previas".



Cinco familiares de este varón que han tenido contacto directo con él están también "en estudio y aislamiento" en el INER, aunque por el momento no presentan condiciones médicas que en otras circunstancias ameritaran un ingreso hospitalario.

López-Gatell explicó que esto no es una sorpresa, era inminente que el coronavirus llegaría a México, es un virus que no se puede contener, lo que no quiere decir que no pueda mitigarse. En su mayoría, más del 90 por ciento, son enfermedades con síntomas leves, como catarro, señaló el funcionario.

El caso confirmado de coronavirus confirmado en México se convierte en el segundo detectado en América Latina, después del reportado en Brasil.