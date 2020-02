Coronavirus podría afectar inversión extranjera directa en México: Economía

La Secretaria de Economía, Graciela Márquez advirtió que la crisis generada por el coronavirus podría repercutir de manera negativa en los flujos de inversión hacia México.

“Hay que considerar que la economía global muestra algunos signos de desaceleración, no solamente en términos de crecimiento, sino no sabemos todavía cuál va a ser el impacto de la epidemia de coronavirus y eso puede reducir aún más los flujos internacionales de capital, el año pasado estos flujos disminuyeron en uno por ciento y en ese contexto México tuvo un crecimiento de inversión extranjera”, explicó.

La funcionaria federal detalló que el crecimiento del 4.2 % de inversión extranjera directa registrada en el 2019, estará sujeta a repetirse en este año siempre y cuando la entrada en vigor del T-MEC y los planes de atracción de capitales funcionen.

“Creemos que la estrategia que hemos puesto desde la secretaría de economía para la atracción de inversión extranjera pueda funcionar, que podamos tener un T-MEC puesto en marcha y que eso junto con oportunidades de inversión que tenemos como el programa de zona libre de la frontera norte pueda atraer a nuevos capitales, a nuevas empresas y que las que ya están sigan invirtiendo para tener un buen resultado de inversión extranjera directa”, indicó.

Durante la reunión de trabajo con la comisión de Economía del Senado, Márquez solicitó a los legisladores avanzar en al menos 6 reformas que requiere el país para hacer operativo el T-MEC, entre ellas las modificaciones al Código Penal.

“Una reforma al código penal, propiedad intelectual, impuestos generales de importación y exportación, variedades vegetales, derechos de autor y derechos conexos y normalización de la conformidad”, detalló.

Márquez puso de ejemplo la legislación que se requerirá para sancionar delitos que hoy no tienen penalidades específicas.

“Necesitamos penalizar la grabación no autorizada de obras cinematográficas, dicho en cristiano que se meten al cine graban la película y luego la venden, y que se conoce como camcording, necesitamos eso, por qué no lo hemos presentado, porque hay otros temas que van a requerir una penalización desde el código penal, pero todavía no están en ley, entonces no podemos penalizar algo que no existe”, estableció.

