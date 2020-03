Coronavirus pone en jaque a la industria cinematográfica mundial

De acuerdo con datos del medio estadunidense The Hollywood Reporter, la industria cinematográfica enfrenta un importante reto para la taquilla mundial. Luego de alcanzar un récord de 31.1 mil millones de dólares, con una recaudación global de 42.5 mil millones el año pasado, analistas consideran que “el panorama es impredecible”, producto de las medidas preventivas que ha estipulado la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la catalogada pandemia de coronavirus. Por lo que estiman una pérdida de al menos 5 mil millones de dólares en la taquilla total de 2020.

Debido al número de casos de contagio que han aumentado en China, alrededor de 70 mil cines se han mantenido cerrados durante semanas, creando una notable diferencia en la taquilla de 1.75 mil mdd menos que en 2019, durante el periodo del Año Nuevo Chino (24 enero-23 febrero), con un estimado de pérdida que puede ir en aumento conforme avancen los días, puesto que la mayoría de los establecimientos se mantendrán cerrados por más semanas o incluso meses.

Mientras que los ingresos de la taquilla en Corea del Sur, el quinto mercado más grande del mundo, presentaron una disminución del 80% durante el primer fin de semana de febrero, en el que se colocó a la cabeza la película de terror Hombre Invisible de Leigh Whannell, con tan solo 1.1 millones de dólares. En total, durante el mes la taquilla cayó casi un 70%, respecto al año pasado.

“La situación ahora es mucho peor de lo que hemos visto durante el brote de MERS (coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio) en 2015. La audiencia cayó a más del 40 por ciento en ese momento, pero no hubo cierres de teatros y el mercado revivió después de aproximadamente un mes. Ese no será el caso con el coronavirus. Es muy inusual ver que una admisión diaria cae por debajo de 100,000 entradas”, ilustró la Comisión de Cine de Corea.

En Italia, se estima que el 50% de las salas de cine se mantienen cerradas, provocando una caída del 44% en el primer fin de semana posterior al cierre de los cines: “Las consecuencias de los cierres forzados y el temor que se ha extendido entre el público son dramáticas”, mencionó el presidente de la Asociación de Industrias de Cine, Audiovisual y Multimedia de Italia (ANICA), Francesco Rutelli.

Por su parte, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, mandó cancelar o posponer todo evento deportivo y cultural hasta nuevo aviso. En un esfuerzo por minorizar el impacto, el estudio japonés Shochiku insistió en llevar a cabo algunos eventos ya pactados a consideración del gobierno, sin embargo, poco tiempo después se encontraron realizando el rembolso a las personas que habían comprado entradas y que habían decidido ya no asistir como medida preventiva. Japón representa el tercer mercado más importante para la industria.

En ese sentido, tanto Hollywood como productoras y distribuidoras se ha visto forzadas a retener gran parte de la exhibición de sus películas, así como a cancelar eventos promocionales, como el caso del carnaval de Disney que incluía la promoción de la película live action de Mulan, programado para finales de marzo; el cual tuvo una inversión de 200 millones de dólares.

Asimismo, Disney y Pixar pospusieron el lanzamiento de Onward en Corea hasta abril, y cancelaron las proyecciones y actividades con la prensa local: “Seleccionaremos y anunciaremos una nueva fecha de lanzamiento después de hacer un balance de la situación que rodea al coronavirus”, informó Disney a través de un comunicado.

Aunque la Administración de Cine de China dio a conocer hace unos días, las medidas salubres para la eventual reapertura de los cines, no se habló de la fecha para su implementación: “Se requerirá que los cines graben los nombres y las direcciones de todos los espectadores, verifiquen sus temperaturas, requieran el uso de máscaras, asegúrese de que haya un asiento vacío entre los clientes en todas las direcciones y desinfecten los espacios públicos regularmente”, estipulan.

No obstante, en Italia se han retirado ya los principales estrenos que estaban programados para el fin de semana pasado: El Hombre Invisible, Onward, Un buen día en el vecindario (A Beautiful Day in the Neighborhood), Ángeles de Charlie y La maldición renace (The Grudge), por mencionar algunos.

Motivo por el cual otros títulos como Doolittle, Sonic, la película, o las nominadas al Oscar: JoJo Rabbit, Historia de un matrimonio, 1917, Parásitos y Mujercitas, no lograron ver la luz en algunos países ya que sus estrenos estaban contemplados para febrero y marzo.

Aunque algunas productoras ya trabajan en la logística de proyección de las cintas tras la apertura de los cines, analistas aseguran que los espacios resultarán insuficientes, sin mencionar el tiempo que determinarán para que permanezcan en cartelera y las pérdidas por los eventos promocionales y premieres que fueron cancelados, así como su viabilidad para realizarlos con un margen de tiempo que hasta el momento es incierto.

En tanto, algunos sectores del público han mostrado su preocupación ante la situación apelando a la salud pública: “Es solo una película. La salud y el bienestar de los fanáticos de todo el mundo y sus familias es más importante. Todos hemos esperado durante cuatro años para esta película. Unos pocos meses más no dañarán la calidad de la película y solo ayudarán a la taquilla para (el actor) Daniel Craig”, declaró el sitio web MI6-HQ, que representa a la comunidad más grande de fanáticos de la saga Bond, quienes solicitaron así el retraso del filme No time to die, la vigesimoquinta película de James Bond protagonizada por el actor Daniel Craig.

Del mismo modo, peligran los principales lanzamientos de mayo, entre los que se encuentran el de Black Widow y Rápidos y furiosos 9.