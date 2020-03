Corte y queda. La vida oculta

Posiblemente no haya en el mundo un cineasta más preciosista que Terrence Malick. Su mirada cinematográfica se percibe como la de un hombre hipnotizado por la belleza. Pareciera que eso es una virtud, que sí lo es, pero es un acierto que, en cuestión de cine, debe ir acompañado de emoción, de viajes emocionales universales o incluso de desafíos intelectuales.

Desde hace algunos años, luego de encontrar un vocabulario visual ideal para hacer poesía en el cine con El árbol de la vida, en el 2011, (desde luego Días del cielo, La delgada línea roja o El nuevo mundo, son piezas que también se calibran como metales pesados), Malick se ha puesto a jugar y ha dejado películas en las que se percibe un abuso de estilo narrativo sobre la contemplación de lo hermoso, olvidándose de a poco, en la capacidad de profundidad emocional de la historia.

Filmes como To the wonder (2012) o Knight of cups (2015) han destacado por su fuerza visual, que no es otra sino la manera en que el mexicano Emmanuel Lubezki había interpretado los ojos de Malick. Esa mancuerna que surgió con El árbol de la vida (2011), se ha sublimado a sí misma, pero también se ha subestimado narrativamente. La potencia visual de sus últimos dos filmes se ha quedado muy por encima de lo que su propia historia ha sido capaz de emocionar.

El declive quizás se deba a que sus historias son más pesimistas. En To the wonder nos intenta trasladar al dilema pasional de un hombre que lucha por sostener una promesa; aquí el concepto de la traición juega en contra de todo portento estético, pues, además, el argumento cae en lugares comunes; luego está Knight of cups centrado en la soledad y la angustia, cuya mirada se aleja y trata de acercarnos a la contemplación de la belleza desde un vacío existencial, pero narrativamente es incapaz de crear alguna conexión sentimental profunda.

Lo que ha hecho en su más reciente filme La vida oculta ha sido volver a centralizar su historia en un concepto más optimista, aunque juegue en los terrenos más peligrosos. Se trata del heroísmo moral. Si bien para este filme mantiene una constante búsqueda de la belleza en el encuadre, el trabajo de Jörg Widmer es admirable por la comunión que ha llegado a encontrar entre la historia y la composición. Lo que había perdido con Lubezki, con quien Malick había creído que bastaba con mostrar la divinidad de su mirar.

La vida oculta cuenta la historia de Franz (August Diehl) y Fani (Valerie Pachner) Jägerstätter, un feliz matrimonio que vive con sus tres hijas en su granja alpina en Sankt Radegund, Austria. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, los hombres comienzan a respaldar el nazismo, pero Franz no se deja arrastrar por la corriente mayoritaria. Se resiste a prestar juramento a Hitler y se convierte en el primer objetor de un mundo de ferviente nacionalismo y creciente ideología de odio. El amor incondicional de su esposa y su fe inquebrantable se convertirán en sus principales aliados para afrontar las graves repercusiones que su decisión provoca.

Es con este filme que Malick encuentra una redención visual, que hace danzar la imagen con el mensaje. Quizás su mayor pecado es su densidad, lo abrumador que pueden resultar las tres horas en los pasajes más dolorosos y combativos de un hombre que peleó contra la historia por pura voluntad moral y venció con su derrota misma. Quizás a Malick le falta entender el ritmo, pero es cierto, está de vuelta, y en La vida oculta se revela como un gran escritor de imágenes.