Cory López toma el liderato en el Nacional de Aficionadas

Con una segunda ronda de 68 golpes, la jugadora regia Cory López asumió la delantera en el Campeonato Nacional de Aficionadas de Golf que se lleva a cabo en el campo Guadalajara Country Club.

Cory sumó sus 68 golpes a los 72 del lunes para llevar en el acumulado 140 impactos (-4), con lo que superó a Isabella Fierro, campeona en 2017, que entregó score de 70 strokes y tras dos jornadas acumula 142 (-2).

Fierro saca cuatro golpes de ventaja a sus más cercanas perseguidoras, la estadunidense Gurleen Kaur y la también mexicana Paola Alonso, ambas suman tras 36 hoyos recorridos 146 impactos (+2), entre un total de 60 golfistas participantes en uno de los torneos más importantes del país.

La ganadora de este Nacional de Aficionadas tendrá un pase directo al US Women’s Amateur, el US Girls Amateur y el US Women’s Mid-Amateur para jugadoras de 24 años en adelante.