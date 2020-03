COVID-19 genera temor entre senadores que han tenido contacto con enfermos

Al menos un senador se encuentra bajo sospecha por contacto con coronavirus mientras que otra se cuestiona si es factor de riesgo al mantener relación con personas que a su vez han tenido contacto con otras que han dado positivo al COVID-19.

Otros más que han tenido contacto con personas que han viajado a España, aseguran que están bien de salud, pero sin informar si ya se hicieron la prueba del COVID-19.

Xóchitl Gálvez, senadora por el PAN, aseguró que su hija estuvo expuesta en el salón de clases del Instituto Panamericano de Alta Empresa, a una compañera que dio positivo para coronavirus y se cuestionó si ella es sospechosa o no por esta situación.

"¿Yo soy sospechosa o no soy sospechosa? Mi hija estuvo en clases lunes, martes; se fue a la empresa miércoles jueves y viernes, y el viernes le avisaron que había un caso sospechoso de coronavirus. El viernes intentamos hacerle la prueba a ella porque tenía síntomas de una gripa. Fue imposible hacerle la prueba, tenía que tener síntomas graves para que pudieran hacerle la prueba. Hasta el domingo en la noche recibimos la confirmación que efectivamente (el caso sospechoso) tenía coronavirus.

“Aquí surgió el rumor de que mi hija lo tenía. Yo no vivo con mi hija, ella vive sola, pero mi hijo convivió con ella el martes pasado. Lo pusimos en aislamiento, el problema es que no hemos podido hacer estudios ni para mi hija, ni para mi hijo. ¿Yo soy sospechosa o no soy sospechosa?”, cuestionó.

En conferencia de prensa en el Senado, Gálvez advirtió que es momento de tomar medidas para evitar la propagación del contagio.

“Nosotros lo que queremos es que este gobierno entienda que sí podemos parar la posibilidad de infectarnos todos al mismo tiempo, en lugar de que la curva sea así, que sea así, para que haya suficiente hospitales y médicos para atender a la población”, indicó.

Por su parte, Julio Menchaca, senador por Morena, aclaró que uno de los legisladores de su bancada estuvo expuesto en un vuelo a un ciudadano español diagnosticado con COVID-19.

“En el avión había un joven español que salió positivo y, por medidas de seguridad, a todos los que iban en el vuelo les hicieron la prueba y hoy en la tarde se le da el resultado”, explicó.

En tanto, el también morenista, Alejandro Peña, aseguró que se encuentra bien de salud. Ello luego del acercamiento que mantuvo con la alcaldesa de Metepec, Estado de México, Gabriela Gamboa, quien se encuentra aislada tras un viaje que realizó a España en tanto se descarta o confirma si contrajo el COVID-19.

Fue la misma alcaldesa de Morena, quien a través de sus redes sociales, aseguró que se encuentra bien y sin ningún síntoma de COVID-19, y arrobó al dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, a la secretaria Yeidkol Polevnsky y al senador Higinio Martínez, con quienes se reunió el pasado fin de semana.

La alcaldesa aseguró en sus redes que se encuentra “atendiendo las recomendaciones de las autoridades federales”, pero no especifica si ya se hizo la prueba del coronavirus.

ijsm