COVID-19. La carreta antes que los bueyes

El presidente López Obrador y varios de sus voceros han transitado por esta crisis sanitaria, que ya nos ha costado más de cinco mil vidas, enviando a la población mensajes confusos, contradictorios, irresponsables.

El primer culpable del desorden informativo es el propio presidente. Primero minimizó el peligro, llegó al extremo de pedir que nos abrazáramos y saliéramos a comer a fondas sin pensar en el coronavirus, jamás quiso usar un cubrebocas, nunca guardó la sana distancia, dijo que la crisis le venía como anillo al dedo a su proyecto político y se precipitó, está en esas, en sus llamados a regresar a la nueva normalidad justo en los días de mayor número de contagios y defunciones. Se quiere poner la carreta antes que los bueyes.

De modo por demás irracional, la semana pasada estábamos hablando de las condiciones de la reapertura justo como lo hacían países como Italia, Francia o España, con la enorme diferencia que ellos nos llevan dos meses de adelanto en el enfrentamiento con el virus, ya pasaron por la etapa más oscura del túnel que es en la que nosotros nos encontramos. Se cometió un error que puede traer funestas consecuencias. El propio doctor López-Gatell reconoció que meter la cuestión de la reapertura en la agenda informativa hizo que se relajaran las medidas de seguridad. Una raya más al tigre de los gazapos de la 4T.

Una de las voces más autorizadas de la comunidad científica mexicana, la del doctor Antonio Lazcano, lo dijo así en las páginas de Crónica. “Es absolutamente prematuro el anuncio de que podemos pasar a una ‘nueva normalidad’, cuando en realidad la curva de personas infectadas sigue creciendo, cuando el subregistro de casos de la Secretaría de Salud queda más que compensado —dramáticamente— con la saturación de crematorios y funerarias, y cuando es muy evidente que estamos lejos de alcanzar el pico máximo que ofreció López-Gatell, que se supone veremos estos días”, puntualizó en entrevista Antonio Lazcano.

Para el miembro de El Colegio Nacional y Premio Crónica, una decisión anticipada es jugar con “rescoldos, con ascuas, en tanto que las epidemias y pandemias son como incendios que arrasan una pradera seca”. El profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM señaló que, adicionalmente, en México hay pocas certezas, por lo cual es aventurado establecer plazos para restablecer actividades en el país. “Tan sólo respecto a los casos reales de personas infectadas, no tenemos una idea de cuántas son o cuántas han fallecido. Los gobiernos en México, del signo que sean, tienden a ocultar los números de las desgracias”.

En ese sentido, el biólogo enfatizó la necesidad de resarcir esta incertidumbre: “Es muy importante tener una transparencia total en términos de los parámetros, de los números y del modelo que se tiene”. Agregó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Ga­tell, ha referido que existen seis grupos de investigación que proponen los modelos que la dependencia sigue para la toma de decisiones. “Pero en México hay muchos expertos y, si no una convocatoria, debería de haber al menos una apertura total de los datos, algo que no he visto”.

Lo dicho por Lazcano en la entrevista no tiene desperdicio. Es un conocedor hablando de lo que está haciendo un grupo con poder, con demasiado poder, que se la ha pasado dando palos de ciego con el agravante de hacerlo desde la soberbia de quien se asume infalible. La realidad es que se equivocan a cada rato.

