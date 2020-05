COVID-19. Los heraldos negros

Empieza la etapa más dolorosa de la epidemia. Este es el lunes de una semana que estará plagada de malas noticias. Me hago cargo de que suena pesimista, y lo es, pero más que eso es realista. Ahora sí el número de contagios presionará al sistema de salud que ya está exhausto cuando todavía falta lo más duro de la prueba. Los servicios forenses y funerarios se verán rebasados y de ahí surgirán las noticias escalofriantes, como esa de dónde acomodar los cadáveres. Días de terror.

Lo digo porque todo esto ya pasó en otros países y toca a México entrar al túnel. Hay luz al final del recorrido, también como en otros países, pero de la parte oscura nadie se libra. Lo mejor que podemos hacer es dejar que los trabajadores de la salud hagan su tarea en las mejores condiciones posibles. Hay que cuidarlos de todos, hasta del presidente que luego dice cada barbaridad. Para ayudarlos, me refiero a los trabajadores de la salud, hay que disminuir su chamba y eso solo podemos hacerlo quedándonos en casa para evitar en lo posible los contagios. Claro que el coronavirus es muy agresivo. Puede atacar incluso si tomas precauciones, pero el riesgo crece si estás en la calle como si nada.

Cauando hablo de lo que pasa en otros países quisiera recurrir a las cifras de Estados Unidos, nación con la que compartimos más de tres mil kilómetros de frontera. Ellos se acercan al 1.4 millones de contagiados y 80 mil muertos, lo que supone una tragedia de dimensiones históricas sobre todo si tenemos en cuenta que durante toda la guerra de Vietnam murieron 40 mil norteamericanos. La proyección es que supere los 100 mil muertos. Claro, dirán, EU tiene el doble de habitantes que nosotros, pero también tiene más del doble o triple de recursos y están viviendo uno de los peores momentos de su historia.

Un liderazgo errático e irresponsable, el de Donald Trump, no ayuda en nada a los norteamericanos que son el epicentro mundial de la pandemia que ha expuesto todas sus debilidades y perversiones. En la ciudad de Nueva York, la más golpeada del mundo, la mayoría de las víctimas son afroamericanos y latinos, lo que no tiene ninguna otra explicación que no sea el racismo y la discriminación, llevados a sus últimas consecuencias, la del acceso a la oportunidad de seguir con vida.

¿Podremos con el paquete en México? Ojalá que sí. Hicimos algo muy bueno que no hizo Nueva York: suspendimos las clases a tiempo y eso ya comienza a salvar vidas, pero la verdad es que no sé si la gente mantendrá la calma cuando las cosas se pongan más feas. Nosotros también tenemos un liderazgo errático e irresponsable, el de AMLO, que no hace mucho estaba diciendo que todo esto no era para tanto, que nos diéramos abrazos y saliéramos a comer. La historia recordará sus palabras disparatadas.

Al doctor López Gatell ya se le hizo bolas el engrudo de las cifras y su carácter de nuevo santón de la 4T quedó irremediablemente tocado. Su credibilidad, que tan crucial es, está en entredicho. Ojalá Hugo se concentre, no le haga caso al canto de las sirenas políticas, y deje los jaloneos políticos para López Obrador que es un maestro del golpeteo en corto contra adversarios, reales o incluso imaginarios. López Gatell tiene un adversario: el coronavirus, si deja el lucimiento con sus fans, y el forcejeo con políticos opositores le hará un enorme servicio a la patria. Vienen, a partir de este lunes, quince días de malas noticias. Suerte a todos.

