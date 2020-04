Crea IPICYT plataforma para detectar o descartar contagio por coronavirus

Centinela de la Salud es una plataforma digital creada en el IPICYT en coordinación con la Secretaría de Salud estatal y la Facultad de Medicina de la UASLP, la cual permite a los usuarios registrarse, a fin de detectar o descartar contagio y o bien conocer el nivel de riesgo que se tiene respecto a la COVID-19.

El doctor Luis Antonio Salazar Olivo, director general del IPICYT, dijo que que a través del You I Lab y la División de Biología Molecular se buscó desarrollar un producto tecnológico que apoyara a la Secretaría de Salud de SLP para ubicar geográficamente de manera inmediata casos sospechosos o incluso confirmados de la COVID-19, con el que a la par se activen estrategias epidemiológicas de control y prevención al momento, con la salvaguarda de los datos personales.

Los datos registrados por la plataforma serán desplegados en un panel de control para uso de las autoridades sanitarias que incluirá la localización geográfica tanto de los casos sospechosos como de los confirmados de la COVID-19, para llevar a cabo el Triage Comunitario Virtual y decidir las intervenciones apropiadas de control, prevención y atención individual.

El doctor Salvador Ruiz Correa, Coordinador del You I Lab, detalló que se trata de una plataforma que podrá ser descargada en una App en el teléfono celular, a través de la cual el usuario podrá hacer un triage clínico digital que determinará el riesgo de contagio y grado de enfermedad de acuerdo con los síntomas, antecedentes personales, comportamiento y contactos personales en los últimos días.

“Es una herramienta desarrollada por nuestros programadores del You I Lab con la participación de investigadores de la División Biología Molecular del IPICYT y del Programa VIRUS de la Facultad de Medicina de la UASLP”, agregó.

La aplicación permitirá saber si una persona tiene riesgo nulo, mínimo o alto de haber contraído SARS-CoV-2 y en ese momento un equipo de voluntarios, coordinados por las tres instituciones (UASLP, IPICYT y SSSLP), podrá llevar a cabo las intervenciones de prevención, control y atención individual pertinentes”, detalló Ruiz Correa.

La aplicación fue presentada a la Secretaría de Salud por el doctor Fernando Díaz Barriga de la Facultad de Medicina de la UASLP y en ese acto el doctor Miguel Lutzow Steiner, Director de Salud Pública del Gobierno del estado y vocero del Comité de Seguridad en Salud, manifestó que esta importante herramienta permitirá añadir el comportamiento de la COVID-19 al Sistema Epidemiológico Estatal para realizar acciones de vigilancia y rastreo en el momento, sin tener que esperar las notificaciones de casos sospechosos por otros medios.

Esta aplicación no compite, sino que complementa la aplicación desarrollada por la Secretaría de Salud Federal, y su único objeto es beneficiar a los habitantes de San Luis Potosí.

La aplicación estará disponible en Google Play en los próximos días. Mientras tanto puede descargarse en este enlace: http://youilab.ipicyt.edu.mx/covid19/cds.apk.

La aplicación funciona por ahora en teléfonos inteligentes Android, versiones Android 4.4 (Kikcat) a Android 9 (Pie). Los datos personales serán protegidos de acuerdo con la ley. Por el momento la instalación manual se lleva a cabo con los pasos siguientes:

1. Copiar el enlace en la pestaña del navegador del teléfono inteligente. Automáticamente se iniciará la descarga (lo cual podrá verse en la parte inferior del navegador). En caso de que no aparezca indicación de la descarga en el navegador, es probable que el instalador de la aplicación se localice en el directorio de descargas del móvil.

2. En algunos casos el usuario tendrá que dar permiso explícito para que se instale la aplicación ya que por el momento la descarga todavía no se hace vía Google Play.

3. Deben habilitarse los permisos para el uso de GPS, escritura de archivos y llamadas de teléfono.

En caso de tener problemas para instalar la aplicación, el usuario puede enviar un mensaje por correo electrónico a: youi.lab@ipicyt.edu.mx.