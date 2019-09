Crea mexicano asfalto que se repara con agua y gana premio James Dyson-México

Una innovación mexicana en nuevos materiales para la construcción, que permite crear carreteras que se autorreparan al tener contacto con el agua, ganó el primer lugar del concurso James Dyson-México, enfocado en estimular la creación de diseños innovadores.

El nuevo pavimento fue realizado por el joven Israel Antonio Briseño, ingeniero civil egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien llamó a su nuevo material Paflec (Pavimento de Goma Autorregenerativo). La materia prima en este proyecto son llantas de vehículo colectadas y sometidas a un proceso de transformación que permite generar una base de goma, que funciona como suelo y puede cerrar las grietas que aparecen sobre su superficie con el tiempo.

“El proyecto está inspirado en darle solución al daño que produce la lluvia en el pavimento”, explicó la Fundación James Dyson al informar el resultado de su competencia de este año en México. “Así, cuando el agua hace contacto con el pavimento, se crea una reacción química y se da automantenimiento. Si bien existen pavimentos autorregenerativos, ninguno funciona a base de agua”.

La fundación británica James Dyson lanzó una convocatoria para jóvenes ingenieros y diseñadores mexicanos que quieran presentar innovaciones y soluciones que resuelvan problemas de la vida cotidiana. Los ganadores pueden ser seleccionados para acudir a una contienda a la final internacional del premio y, en caso de ganar, pueden recibir hasta 780 mil pesos para materializar su idea.

James Dyson es un inventor británico, nacido en 1947, quien creó un sistema que volvió más eficiente la succión de las aspiradoras y ha sido llamado “la separación ciclónica”. Desde la creación del premio James Dyson Award se estableció el principio de que ninguna idea quedará en posesión ni podrá ser replicada ni plagiada por la Fundación, según los documentos que se firman al recibir las propuestas.

HALLAZGO EN FACEBOOK. “Yo me enteré del concurso el año pasado, por casualidad, por una publicidad que me salió cuando estaba navegando en Facebook. Inscribí mi proyecto pero no gané. Este año le hice una serie de mejoras y ahora sí fue seleccionado”, comentó a Crónica Israel Antonio, quien agrega que “la innovación surge de las crisis porque en ellas uno se plantea la necesidad de pensar los problemas desde una perspectiva diferente. Entonces, las crisis son algo que hay que aprovechar y creo que en México puede dar muchos resultados porque aquí abunda la creatividad”.

El prototipo de asfalto autoregenerable ha sido probado en laboratorio con una eficiencia de 100 por ciento en la reparación o cierre de grietas, pero todavía faltan más pasos para poder contar con esta aportación en las vías públicas.

“Yo ya cuento con un prototipo funcional, pero para que esto sea un producto de uso se necesitan más alianzas y ayuda. Por eso creo que el ganar este premio me ofrece la posibilidad de contar con más contactos y hablar con más ingenieros para materializar el uso de este invento”, indica el egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien reside en Torreón.

“Los pasos que siguen ahora sería difícil que los ejecute yo solo. Por ejemplo, necesitamos el permiso de una autoridad para probar este asfalto en una vialidad y que hagamos una prueba de resultados pues la autorregeneración puede verse alterada por variables de clima y de contaminación del ambiente. También necesito conseguir la certificación del ONNCCE, que es el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación. Ya cuando obtenga la ficha técnica certificada por ONNCCE puedo acudir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, dice el joven inventor, quien entiende que los siguientes pasos requerirán de aliados en ingeniería, normas, plan de negocios y protección de propiedad intelectual.