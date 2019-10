Crean gel que ayudará a prevenir incendios forestales

Una gelatina inocua para la vegetación y con un efecto de retardo contra el fuego fue probada con éxito y promete ser una importante herramienta en la prevención de incendios forestales en California, aseguró ayer un informe de la Universidad de Stanford.

“Esto tiene el potencial de hacer la lucha contra los incendios forestales mucho más proactiva en lugar de reactiva”, señaló al presentar los resultados Eric Appel, autor principal del estudio y profesor asistente de Ciencia de Materiales e Ingeniería de Stanford.

La gelatina presentada por Stanford ayuda a mantener durante más tiempo en la vegetación los productos químicos usualmente utilizados para prevenir los incendios forestales, explicó el informe publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Usualmente, los supresores que se aplican para prevenir los incendios forestales utilizan fosfato de amonio o sus derivados como la principal sustancia activa, pero sólo permanecen en la vegetación por cortos periodos de tiempo, por lo que su efecto es muy limitado.

Por contraste, el gel presentado por la investigación permanece en la vegetación a pesar del viento, la lluvia y otros factores ambientales, lo que incrementa su capacidad de detener o disminuir la propagación del fuego, indicó el estudio.