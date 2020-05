“Creo que todos estamos cosidos por la misma orfandad”: Vanessa Téllez

Vanessa Téllez es una narradora nacida en Acapulco, Guerrero, en 1981. Entre sus libros se encuentra Signos Vitales, editado por Tierra Adentro en 2012. Algunos de sus relatos han aparecido en diversas antologías como en Tiempo de compensación, Lados B, Literatura de alto riesgo y Sólo Cuento de la UNAM. Vanessa fue finalista, en 2017, del cuarto concurso Premio Bengala de la Universidad Autónoma de Nuevo León por el guion Todas las vidas. La editorial Cuadrivio acaba de recoger una serie de cuentos de esta autora bajo el título de Animales de costumbre. Por ello platicamos con ella.

—Animales de costumbre es una especie de manual de zoología, pero desde tu realidad como narradora, la extrañeza del mundo salvaje ya no está en la selva desconocida, sino en nuestra cotidianidad, ¿por qué?



—Bueno, no creo que haya nada más agresivo que la cotidianidad. Y también creo que perderla implicaría un desarraigo y eventual shock. En ese sentido, diría que mis cuentos nacieron de una ruptura con lo que consideré sería la normalidad en mi vida. Para cada persona o autor es distinto, pero creo que todos estamos cosidos por la misma orfandad, aunque ésta tenga otros nombres. Supongo que en mi caso, comencé a escribir sobre la cotidianidad o los elementos que comenzaban a identificarla para explicarme cómo serían los días siguientes, si los había.

—Hoy en este 2020 parece que la frase aquella de “la realidad supera a la ficción” tiene más vigencia que nunca, ¿qué piensas al respecto en torno a tus personajes?



—Yo diría que la literatura ha estado escribiendo, permanentemente, sobre el 2020. Claro, pusimos otras formas literarias para señalarla, pero el 2020 siempre estuvo ahí. Me parece interesante que posiblemente, inconscientemente estuvimos diseñando esta habitación de confinamiento, y ahora será interesante ver cómo y a través de qué saldremos de ella. Mis personajes viven a su modo un 2020, buscan algo que los confronte, literariamente pudiera ser la otredad más reducida y luego reventada en la cara. Las situaciones que vivimos frecuentemente están en constante construcción, y sólo requieren el mínimo para venirse abajo. A los personajes de Animales de costumbre el mundo es una casa de naipes que se derrumba con ellos adentro. Tal y como creo funciona la vida. Pero no me considero pesimista, pese a esta afirmación. Sólo creo que así es como la vida funciona.

—En tus cuentos los objetos cobran vida, tienen presencia e influencia sobre las personas, lo que provoca un shock de ficción en los lectores, ¿por qué escribes sobre los objetos?



—Creo que esta respuesta tiene que ver con lo geográfico. Mi primera novela tenía como eje al mar y en general los espacios de Acapulco. Estos cuentos nacen un poco de mi estadía en CDMX donde la gente, y en sí la ciudad misma parece moverse en torno a los espacios. Un poco con prisa, otro tanto con hambre. Me costó casi ocho años habituarme a esta forma de moverse. Supongo que de ahí retomé la idea de los objetos como elementos de invasión constante. Los personajes de Animales parecen acostumbrados a cohabitar con otros seres, pero en realidad creo que muchos de ellos ni siquiera están cómodos consigo mismos y de ahí quizá la constante proyección de que en el otro está la respuesta, y ya vimos que de todas las mentiras ésa es la que más hemos comprado. Me gustó la idea de moverles la zona de confort, de menos a más, porque tampoco creo que sea tan evidente lo que está roto, a veces cuesta mucho oler la descomposición del otro o la propia.

—Hay cuentos que recuerdan a los fantasmas de Bioy Casares, o la relación místico-filosófica de Macedonio Fernández con la otredad, pero ¿cuáles son esas autoras y autores o historias que te inspiran?



—Me siento tardía en todo. Aun así, diría que Amparo Dávila es un epicentro de mi yo más emocional, algunos cuentos de Cortázar, Guadalupe Dueñas, quizá el confinamiento de Primo Levi. No lo sé, creo que voy recogiendo las pulsiones que identifico como propias y me engancho por ejemplo de ciertas relaciones que veo narradas y me inspiran por la cercanía. También me gusta mucho Patricia Cox, Gonzalo Celorio, Francisco Tario, Salvador Elizondo... autores limítrofes.