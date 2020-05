*Criterios políticos y no de salud en el caso Elektra *Ante pandemia, nuevos sistemas de operaciones *Puertos en actividad a pesar de riegos del Covi-19

Lamentablemente la operación y el reinicio de actividades se ha politizado y más que atenerse a parámetros médicos o recomendaciones de la autoridad de salud, se dirime en la plaza pública y esto viene a caso por la campaña tan fuerte sobre Elektra, de Grupo Salinas, que con muchos esfuerzos ha mantenido abiertos sus establecimientos y será, a la vuelta de las semanas, el prototipo de acciones que deberán seguir el resto de establecimientos comerciales al momento de reiniciar actividades.

Vemos en la industria automotriz cómo han comenzado la cuenta regresiva para operar ya de manera abierta y plena en 15 días. Elektra es un ejemplo de la nueva manera de operar en ambientes abiertos, por la sencilla razón que han seguido los protocolos de las autoridades de la Secretaría de Salud, que lleva Jorge Alcocer y de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Las medidas que se adoptan son: a).- distanciamiento de más de 1.5 metros entre personal y clientes, con marcaje en suelo, con líneas no mayores a diez personas. b).- atención especializada a grupos vulnerables, c).- uso forzoso de cubre bocas, dispositivos de gel desinfectante antibacterial con solución de alcohol del 70%. d).- Control de ingreso a las sucursales, con uso forzoso de cubre bocas y aplicación de gel antibacterial a los clientes, evitando las aglomeraciones superiores a 50 personas por tienda.

La razón por las que Elektra se mantiene en funcionamiento, de la misma por las que los bancos continúan abiertos. No se puede cerrar el sistema de pago, especialmente en sectores que dan liquidez al mercado y dependen de transacciones importantes como:

a).-Remesas: transmisión y recepción de remesas que son sustento económico de familias y comunidades enteras, c).- Telecomunicaciones: productos de telefonía para familias, emprendedores y empresas que los requieren para seguir comunicados c).- productos de primera necesidad: como refrigeradores para preservar alimentos; hornos de microondas y estufas para su cocción; así como los elementos necesarios en un hogar para poder cumplir con el #QuédateEnCasa, d).- Equipos de cómputo y televisiones para que millones de mexicanos puedan seguir trabajando y estudiando a distancia e).- Motocicletas que permiten la continuidad de servicios de entrega a domicilio de alimentos, medicamentos, materiales de curación y finalmente suspendieron la venta de productos no esenciales, mismos que acordaron con anterioridad con la Procuraduría Federal del Consumidor.

APOYO.- No sólo los trabajadores del sector salud están haciendo un gran sacrificio, aún a riesgo de su salud para enfrentar el Covid-19, sino también otros, como el sector de la marina, que no ha cerrado puertos. Aquí hablamos de policías, lancheros, médicos, choferes, operadores de equipo portuario, personal de limpieza, cargadores, logísticos, administradores y autoridades, gente que trabaja en tierra cuidando la correcta operación de los gigantes de los mares. Desgraciadamente el virus ya cobró vidas como la del Cap. Andrés Martínez, Coordinador de la Central de Emergencias de la API Manzanillo, funcionario ejemplar y víctima del Covid-19, anunciado en fechas pasadas por el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú.

