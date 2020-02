Critica EU la falta de resultados en seguridad

En un encuentro entre autoridades federales encargadas de seguridad el diplomático norteamericano señaló que “esto no puede seguir así”.

El embajador de los Estados Unidos, Christopher Landau, criticó duramente la situación de inseguridad que se vive en el país y los “cosas atroces” que suceden, manifestando que “esto no puede seguir así” y exigiendo resultados, esto en una reunión entre autoridades federales encargadas de la seguridad en México, en la que estaba presente el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño.

El encuentro se realizó en la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para revisar temas de cooperación binacional.

Allí el diplomático norteamericano criticó severamente la estrategia de seguridad nacional y exigió menos diálogo y más resultados.

“Hay muchas reuniones, pero realmente lo importante es que tengamos resultados y que haya operaciones, y que no solamente haya palabras”, dijo Landau, que estaba sentado a un lado de Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública.

“Porque esto no puede seguir así. Leo los titulares de los diarios en México, sobre algunas de las cosas atroces que están pasando aquí.

“No podemos continuar (así). Como sociedades, no podemos aceptar lo que está pasando, y no puede ser solamente cuestión de diálogo”.

El embajador consideró como deprimente que existan archivos que dan cuenta de las reuniones que en la misma materia se llevaban entre ambos gobiernos, diez años atrás.

Por su parte, el secretario Alfonso Durazo reconoció que el trabajo conjunto de ambos países y las reuniones llevan décadas, y los resultados por ejemplo, el ámbito del combate al tráfico de armas no ha dado resultados sustantivos. Durazo reviró a la crítica del embajador norteamericano señalando que si no se frena el tráfico de armas, no se logrará cerrar el eslabón criminal.

“(Queremos saber) qué es lo que se propone ahora que es distinto de lo que se ha hecho hasta ahora, porque hasta ahora no hemos tenido resultados”, dijo el embajador.

Landau y Durazo señalaron que en 30 años de cooperación se han alcanzado acuerdos y avances sin precedentes, aunque también, como en el tema de las armas, que ha sido recurrente durante por lo menos en la última década pero sin avances.