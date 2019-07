Critica Renato Sales la destrucción de la Policía Federal

El ex comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, criticó la destrucción o desmantelamiento de la Policía Federal que se pretende realizar por parte del actual gobierno federal para incorporarla a la Guardia Nacional y consideró que ello no era necesario, pues ambas corporaciones podrían haber caminado en paralelo.

“Debieron haber caminado en paralelo la Guardia Nacional y la Policía Federal, no debió destruirse esa corporación…”, lamentó.

Luego de participar en el Foro “El sistema de Justicia Penal en México”, Sales criticó que se perfile desaparecer a la Policía Federal en vez de mantener ese esfuerzo y tarea que hace esa corporación en el combate al crimen y la delincuencia organizada.

Reconoció en la Guardia Nacional un esfuerzo excepcional que se realiza ahora, pero sus integrantes deberían tener una capacitación permanente y no sólo de siete semanas, pues señaló que lo importante es “policializar a los militares, no militarizar a los policías”.

Sales confió en que los policías federales que se han manifestado y mostrado su inconformidad por el trato que han recibido, no engrosen las filas del crimen organizado, pues cuentan con preparación y disciplina para que ello no suceda.

“Es una policía formada y disciplinada y creo que su espíritu y capacidad de respuesta van a impedir que se afilien a esos grupos”, confió.

—¿No ve que haya esa migración?

—Esperemos que no.

El excomisionado consideró injusto el trato y el deseo de desaparecer a la Policia Federal y defendió sus capacidades de reacción y combate a la delincuencia.

“Consideramos que debió mantenerse (la PF), es un esfuerzo excepcional lo que se está realizando con la Guardia Nacional, pero creo que no se valoró suficientemente las capacidades existentes en la PF, no se escuchó a los policías, no se atendió, no se revisó de qué eran capaces y es injusto lo que se está haciendo con la PF. No debió destruirse una corporación así”, recalcó.

Sales rechazó que la Policia Federal sea corrupta y consideró que no se puede generalizar el que algunos integrantes de una corporación lo sean y culpar a toda la institución.