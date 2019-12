Cuadernos de Ciencia Ficción no. 8 ¡2020 ODM!

Ya estamos en el 2020, un nuevo año por delante. La pregunta que yo me hago es qué quiero lograr este año. ¿Qué puedo hacer para crecer como persona, para ayudar a los demás, para tener mejores resultados, para seguir mejorando y construyendo en lo personal y como sociedad? Hay muchas cosas que podemos hacer juntos. Es cierto que hay todavía muchos retos que vencer pero, como humanidad, hemos avanzado en muchas áreas. Los Objetivos del Milenio (ODM), a los que se comprometieron todos los países miembros de la ONU en el 2015, son uno de los indicadores de nuestro progreso y de nuestros retos futuros.

Por ejemplo, en la primera meta, que es eliminar la pobreza extrema, muy importante para México, el porcentaje de la población mundial que vive en extrema pobreza pasó del 36% en 1990 al 10% (700 millones) [1][1] en el 2015. El caso más impresionante es el de Asia, donde la pobreza pasó del 52% en 1990 al 1% en el 2015 [2][2]. Sin embargo, no podremos alcanzar las metas para el 2030 con el ritmo de crecimiento gradual que tenemos ahora, necesitamos cambios disruptivos. Es el caso del cambio climático, que está ocurriendo mucho más rápido de lo previsto, si no logramos el límite de 1.5°C máximo de aumento en la temperatura nos enfrentaremos a cambios catastróficos [3][3].

México ha avanzado considerablemente en algunas de las metas, entre ellas en la reducción de la pobreza extrema que pasó de 10.6 en 1996 a 5.7 en 2018 (INEGI, pobreza por debajo de 1.90 USD por día) [4][4]. Sin embargo, queda mucho por hacer, hay muchos indicadores en los que no vamos tan bien, lo que se refleja en que, de manera general, México está en el lugar 78 -de 193 - en desempeño entre los países miembros de la ONU [5][5].

La buena noticia es que hay mucho que podemos hacer como país y como individuos para colaborar. La pequeña acción colectiva es el punto neurálgico para lograr estos cambios urgentes ya que no hay ningún gobierno, ni industria privada, ni sociedad civil organizada que puedan lograr esto por sí solos: tenemos que ser todos. "No tenemos un plan B, porque no hay un planeta B" - Ban Ki Moon.

La ONU recomienda las siguientes acciones en su portal: “Guía de los flojos para cambiar el mundo” [6][6].

Nivel 1: Ahorra electricidad al desconectar los aparatos eléctricos que no estés usando, incluida tu computadora.

Nivel 2: Camina, usa bicicletas y transporte público. Evita usar el coche.

Nivel 3: Verifica que en tu trabajo todos tengan acceso a servicios médicos. No permitamos la inequidad.

Nivel 4: Verifica que las mujeres sean pagadas igual que los hombres en tu trabajo. No permitamos discriminación.

Además de la acción individual, hay varios casos de éxito institucional en la implementación de los ODM a nivel internacional. En México, por ejemplo, la UNAM y el Tecnológico de Monterrey presentaron el año pasado la iniciativa de “Red de Desarrollo Sostenible México”, que movilizará el talento contenido en la academia, el sector privado y público hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, dictados por la ONU [7][7]. Otro ejemplo es la Cooperación Sur-Sur que reunió a más de 1,000 personas en su segunda cumbre en Argentina, donde los países del sur ratificaron la voluntad de cooperar para lograr con los ODM [8][8]. Por último, un ejemplo innovador desde la iniciativa privada es la empresa SYSTEMIQ [9][9] que describe su misión como: “catalizar las disrupciones en los sistemas económicos para acelerar el cumplimiento de los ODM”.

La tecnología, la comunicación, la suma de voluntades para generar un bien común, como lo es la alianza global detrás de los ODM en la ONU, son parte de los aspectos positivos de la globalización. Los organismos multilaterales no son perfectos y falta mucho trabajo por hacer. Sin embargo, para lograr el cambio que necesitamos a tiempo y cumplir con las metas urgentes, necesitamos alimentar estos logros y colaborar mientras corregimos los errores.

Cuadernos de Ciencia Ficción. Imaginemos un país en el 2040, Moyokoyani, que ya haya cumplido con todas las metas de los ODM actuales ¿Cómo se vería esto? Tendríamos un país solucionando ODM de séptimo nivel, como esperanza en la vida, satisfacción personal, ya que los de primer nivel, como la pobreza, ya estarían solucionados gracias a que la acción individual, colectiva, estatal y global alinearían sus resultados.

¡Qué mejor manera de empezar el 2020 que, siendo mejores ciudadanos, o seres humanos! A través de la pequeña acción colectiva podemos colaborar para tener una sociedad con mayor equidad y equilibrio.

Nota: Dejo un cuestionario a pie de página para quien quiera participar [10][10].

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCOcOgca4e06fq3oCUtrdquSz7bWcjHJ1Ktp4DRLxFpyT92w/viewform?usp=sf_link

