“Cuando ejercer la profesión de médico produce miedo”

Nunca como ahora, Rodrigo había sentido tanto miedo de ejercer su profesión. Recuerda aquel juramento que hizo hace más de un cuarto de siglo, cuando sintió que se le llenó el corazón y el pensamiento de orgullo, supo que a partir de ese momento su mayor compromiso sería velar siempre por la salud de los demás, sin embargo, las condiciones actuales hoy lo llevan prácticamente a actuar en la clandestinidad.

La prioridad ahora es salvar vidas de las personas contagiadas con el nuevo coronavirus, que llegan al Centro Médico Nacional Siglo XXI donde trabaja, pero a este estrés laboral también se suman otras preocupaciones: no ser víctima de ataques por el sólo hecho de ser médico y no llevar el virus a su casa, no contagiar a su esposa ni a sus hijos y ver por el bienestar de sus ancianos padres también es otra prioridad, a quienes no ha podido ver desde hace tres semanas.

Hace 15 días que dejó su hogar, tuvo que decirle adiós a su amada esposa, con quien ha compartido los últimos 30 años de vida, sus dos pequeños amores: sus hijos de 10 y 12 años, no saben cuándo volverán a ver a su padre.

Rodrigo comparte con Crónica, su testimonio de vida, el otro lado del COVID-19 que pocos ven más allá del médico. Él es un hijo con padres en edad de riesgo, es un padre de familia que desde hace dos semanas no ha podido ver a sus hijos, ni abrazarlos, ni besarlos, y como hombre, sólo puede hablar con su compañera de vida por teléfono.

Es un médico orgulloso de su profesión, pero hoy, en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus prefiere andar de civil, cambió su bata blanca que se quita apenas termina su turno y la guardada en la maleta color gris que a diario se cuelga en los hombros.

Su vida habitual cambió. Dejó el camino que conduce a casa, al sur de la ciudad y ahora se queda en las inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI, pernocta temporalmente en un pequeño cuarto de hotel, una habitación que comparte con un colega desde hace dos semanas: los dos quieren evitar el riesgo de llevar el virus del COVID-19 a sus hogares.

GENTE LOCA. Toma un sorbo a su café que lleva en un termo, sentados en una banca del Jardín Ramón López Velarde, recuerda que ni con la pandemia de la Influenza la gente se puso “pues tan loca, tan así, agresiva, pelean, insultan, agreden a los médicos y enfermeras, y no se ponen a pensar ni por un segundo que si ellos llegan a enfermar ¿quién los va a cuidar?, porque, en un público o en un privado, requerirán atención profesional, precisamente de un médico y enfermeras, ¿entonces? Agredir a quien los va a cuidar a quien les puede salvar la vida, ¡no tiene sentido!”.

Las agresiones que se han registrado en algunos estados en el interior de la República, señala, lo llevaron a tomar la decisión -mucho antes de que recibieran la instrucción desde la dirección general-, a no andarse luciendo con su bata de doctor por la calle “yo, igual que mis pacientes, también tengo una familia que me espera en casa, bueno, aunque por ahora lo puedo llegar con ellos, y no sé cuánto tiempo más tenga que pasar, igual que mis pacientes tengo una vida, y tengo ganas de seguir con vida, por mis hijos, por mi esposa, por ellos es que me cuido y mantengo un bajo perfil en la calle, para no exponerme, es triste, pero tal pareciera que ser médico en estos días, es motivo de vergüenza”.

Confiesa que el dinero que estuvieron ahorrando ella y su esposa -quien es maestra de primaria en una escuela pública-, para irse de vacaciones los cuatro, tuvo otro fin.

Decidieron que ese dinero serviría para poder pagar el alquiler del hotel donde se está quedando, y donde las estimaciones le hacen pensar que deberá permanecer “al menos hacia finales de mayo “y eso en espera de ver cómo se comporta la curva de contagio”.

Acostumbrado al bullicio citadino, al escandaloso sonido de las bocinas de los autos por cruzar avenida Cuauhtémoc unos y avenida Morones Prieto, los otros, a los vendedores ambulantes, a los puestos de comida, “los tacos de carnitas, por allá, del lado del Hospital General muy buenos, bien servidos y baratos”, hoy todo luce vacío.

IMPOTENCIA ANTE INCREDULIDAD. “Esto que pasa llena de tristeza, saber que la gente tiene miedo, mientras hay otros incrédulos “hay quienes no creen en el coronavirus, que andan en la calle, como si nada, sin cuidarse, y sabes, uno se llena de impotencia, porque allá adentro -señala hacia la fachada del Siglo XXI, hay gente que se está muriendo, que están muy mal de insuficiencia respiratoria, y uno no puede hacer nada”.

¿El ambiente, adentro?, repite la pregunta, “es sombrío, muy, muy poca gente, se ven salas de espera completamente solas, como si fuéramos un hospital fantasma, luces apagadas, consultorios cerrados…

Pero eso es sólo en algunas zonas, hay áreas específicas, por ejemplo niños con cáncer cuyo estado de salud es delicado y tienen que venir a sus citas de seguimiento, a recibir su medicamento, a tratamiento, quimioterapias por ejemplo, pero que corren un enorme riesgo de contagio porque, su sistema inmunológico está deprimido y el virus puede estar en cualquier en superficies, en personas que están asintomáticas, nunca sabrás quien ni de dónde te podrías contagiar.

Desde su trinchera, el doctor Rodrigo sigue con lo suyo, que es salvar vidas, y cuidar a los pacientes, aunque no sean suyos, cuando puede regala tapabocas a los niños del hospital que van a consulta y los ve sin la protección necesaria, “antes de toda la escasez de material que se ha visto en los hospitales públicos, privados, e incluso en las tiendas, yo alcancé a comprar botellitas de gel antibacterial de 100 mililitros y medio millar de tapabocas”, y así va por la vida, regalando un poquito de protección a propios y extraños, cuando considera que alguien lo necesita, tan sólo con la esperanza de que esta pandemia genere los menores daños posible, que no se contagie y pronto pueda volver al hogar, a abrazarse con los suyos.

havh