¿Cuándo es realmente necesario buscar un profesor particular?

Las clases particulares son el gran aliado de muchos papás cuando no saben qué hacer con sus hijos en caso de que hayan encontrado obstáculos o dificultades en algunas de las materias de la escuela, cualquiera que sea el grado al que asisten. Sin embargo, debemos andar con cuidado, ya que las clases particulares no son siempre la solución definitiva, y por supuesto, no son la única solución, sino que tenemos algunas otras entre las que podemos barajar otras opciones.

De modo que, antes de nada, debemos distinguir las distintas situaciones en las que nos podemos encontrar a la hora de buscar profesores particulares. Es decir, tenemos que ser capaces de saber cuando realmente hace falta un profesor particular, y cuando realmente se sacaría provecho de ello de verdad. Por otro lado, debemos identificar aquellos casos en los que las clases particulares no serían beneficiosas del todo para nuestros hijos.

Debemos tener bien claro, tanto siendo padres, como siendo profesores particulares, que la enseñanza se realiza en el salón, en los colegios, y con la metodología establecida allí. Por consiguiente, las clases particulares suelen ser un área de refuerzo o de apoyo en las materias en las que el niño o niña pueda encontrar diferentes dificultades.

Es decir, no podemos tomar como primera opción las clases particulares en cuanto el niño haya tenido su primera dificultad, sino todo lo contrario. Debemos fomentar su autonomía, dejar que se desenvuelva él solo incluso fuera de su zona de confort, que sepa cuándo y cómo tiene que estudiar o repasar y sobretodo que aprendan a establecerse un horario de estudio diario.

En otras palabras, tiene que salir del niño el estudiar, el atender en clase, y las ganas de seguir avanzando, aprendiendo y haciéndolo bien. Si un niño no tiene estos deseos, puede que estemos tirando nuestro dinero en clases particulares.

No obstante, si se trata de un niño que tiene dificultades de verdad en alguna asignatura y realmente desea sobrepasarlos y continuar su proceso de aprendizaje adecuadamente, ahí es cuando de verdad hacen falta los profesores y las clases particulares.

Un niño debe aprender a ser autónomo y a conseguir independencia por sí mismo, ya que, si no consigue esto y simplemente le hacemos ir a clases particulares, estaremos haciendo algo que, a la larga, lo perjudica mucho, ya que no se esforzará por sí mismo.

Así pues, como podemos comprobar, es estrictamente necesario hacer un análisis de necesidades del alumno en cuestión y ver si realmente necesita esa ayuda extra para ser capaz de solventar sus dificultades. Debemos determinar si realmente el niño no es capaz de hacerlo por sí mismo, y entonces será el momento de contactar con un profesor particular.

Diferentes actividades particulares y las ventajas que proporcionan

Por otro lado, tenemos los tipos de clases particulares de refuerzo y sus ventajas. Es sencillo encontrar actividades en Ciudad de México si sabemos dónde buscar, de modo que vamos a ver cuáles son las ventajas que nos pueden ofrecer este tipo de actividades.

Existen distintas formas de acceder a actividades extraescolares, como pueden ser las academias, los cursos propedéuticos, las clases particulares, las clases online… En el caso de las academias, parecen no ser tan buenas si el niño necesita una atención especializada y personalizada, por lo que se puede derivar a ellas a niños que simplemente disfruten haciendo cierta actividad y no necesiten refuerzo específico.

Finalmente, encontramos las clases particulares presenciales y online. En este caso la atención va única y exclusivamente dirigida a ti y por ello será completamente personalizada. Todas las clases estarán hechas a tu medida, dependiendo del área que necesites reforzar.

Es por este preciso motivo que se recomienda este tipo de clases, puesto que hoy en día gracias a los avances tecnológicos ya podemos acceder a ellas incluso de forma online, sin tener que desplazarnos a un lugar específico para recibir las clases, pudiendo hacerlo cómodamente desde la casa.