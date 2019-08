Cuando un matemático va al buffet

Ciertamente no sé si sea una historia real o ficticia, de lo que sí estoy muy seguro es que podría serlo en un futuro.

Imaginemos que Juanito, un matemático de hueso colorado, de esos que viven las matemáticas como estilo de vida, va a celebrar su cumpleaños número n+1, es decir, el año pasado cumplió n años y ahora ya tiene n+1. Para ello se pone de acuerdo con los compas y decide ir a un buffet, esos lugares donde uno puede atragantarse de tal forma que el único límite es no poder comer más o que te cierren el changarro.

Para ello supongamos que no pasa ninguna de las dos situaciones y Juanito y sus cuates llegan con toda la disposición del mundo para devorarse el menú. Se dan cuenta que tienen cino opciones para elegir, entre pescado, pollo, chuleta, chicharrón y caldito de pollo. En este punto cada amigo ya agarró su plato que tiene tres departamentos para servirse tres platillos según sea el caso. Ahora bien, la pregunta del millón. ¿De cuántas formas Juanito y sus cuates pueden llenar su plato? La respuesta no es tan inmediata si supones dos cosas, que pueden repetir o no sus guisados. En caso de que no se pueda, para el primer departamento del plato tenemos cinco opciones a elegir, para el segundo sólo cuatro (porque si tuviéramos cinco esto significaría que dos platillos se pueden repetir) y para el tercer lugar de elección sólo habría tres opciones. Multiplicamos estas opciones y 5x4x3 nos da un total de 60 posibilidades. Obviamente los matemáticos en este punto se dan cuenta que si siguen pensando en tantas cosas se les va a enfriar la comida por lo que corren hacia la barra de alimentos. Mientras nos quedamos nosotros con el antojo al final de este artículo.

P.D. La otra condición de que si se les permita repetir alimentos nos dará un total de 125 posibilidades puesto que para todos los departamentos habrían 5 posibles elecciones y en esto 5x5x5=125.

Hasta aquí el antojo y el artículo mis amigos.

