Cuatro trabas para la Hepatitis C

Salud pública. La Organización Mundial de la Salud espera que en 2030 no existan casos de hepatitis C en el mundo, sin embargo en México será difícil alcanzar la meta porque a la fecha existen personas infectadas que ignoran portar el virus. Sin campañas de prevención y tratamiento, aumentará la prevalencia de la enfermedad. #RetoMiSalud

Una vez que la hepatitis C ingresa al organismo, ésta se disemina hasta dejar duro e inservible el hígado, circunstancia que se puede evitar, ya que se cuenta con las pruebas para detectar y detener la evolución del virus, así como con los medicamentos que curan la infección.

En México hay entre 400 y 600 mil personas que portan el virus sin saberlo, hígados que conforme pasan los días se deterioran y por esta razón apremia el diagnóstico y tratamiento. La cuenta regresiva deja un margen de once años para llegar a la meta que estipula la OMS: cero casos de hepatitis C en 2030, sin embargo, las voces de las Organizaciones de la Sociedad Civil anticipan que este mandamiento no se cumplirá.

1a. Traba: Carecer de políticas y programas para la atención de los pacientes tendrá como repercusión el incremento en el número de casos de cáncer hepático, etapa final que podría haberse evitado si se replicaran modelos como el que se implementó en España.

Al respecto, la hepatóloga Margarita Dehesa, miembro del comité científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática (FundHepa) explicó que los españoles llegaron a la meta porque aplicaron un esquema integral de atención. “Si en la campaña de detección la persona salía positiva, de manera inmediata se canalizaba a otro examen que determina la carga viral para después brindar el tratamiento con el que al cabo de dos o tres meses se cura la hepatitis C”, explicó. Con nulas esperanzas de que esto suceda en México, la doctora Dehesa apuntó que en el Instituto Mexicano del Seguro Social se cuenta con los fármacos que curan todos los tipos de hepatitis C pero que ante la supervisión y control de los posibles casos de corrupción, tanto el suministro como la compra de fármacos está detenida.

2a. Traba: El reducido número de donadores de hígado que hay en el país disminuye las esperanzas de vida de los pacientes que llegan a la cirrosis, etapa en la que éste órgano ya no puede desempeñar funciones básicas como producir la sustancia con la que se descomponen los alimentos en el estómago. De acuerdo con la Revista Mexicana de Trasplantes Vol. 7, no. 1 Enero-Abril 2018, en 2015 se realizaron únicamente 151 trasplantes de hígado de una lista de espera de 357 individuos. El artículo escrito por el doctor Federico Mendoza Sánchez, especialista en trasplantes, en particular del hígado, apunta que pese a que esta cirugía tiene un éxito de sobrevida de uno a cinco años, la mayor parte de los pacientes mueren estando registrados en la lista de espera. Aunado a esto, el artículo indica que de los 72 hospitales autorizados para la práctica de este trasplante, sólo dos por ciento lo llevó a cabo en 10 o más ocasiones y que 63% de los nosocomios permaneció inactivo.

3a. traba: La falta de campañas de difusión dificulta que las personas dimensionen los riesgos que implica adquirir el virus de la hepatitis C; por ejemplo: en cada lugar donde se hacen perforaciones y tatuajes debería ser obligatoria la presencia de material impreso con información detallada. Como esto no sucede, en este momento hay un número indeterminado de hígados desarrollando fibrosis, es decir, de manera paulatina se va endureciendo, tal como sucede en los centros penitenciarios con la población recluida la cual está sin atención.

Cabe destacar que el virus de la hepatitis C puede infiltrarse a cualquier hogar mexicano si se tiene relaciones sexuales sin protección, o si los profesionales de la salud entran en contacto con sangre infectada, por ejemplo los odontólogos. Otra de las razones por las que apremia la necesidad de políticas efectivas son las personas migrantes, ya que en Centroamérica como en cualquier otra parte del mundo, existe la incidencia y prevalencia de la hepatitis C, casos que al llegar a tierras mexicanas se suman a la estadística nacional.

4a. traba: Retener las unidades de medicamento existente con los que se logra la cura de la hepatitis C bajo el argumento de que se deben investigar las malas prácticas administrativas que realizaron funcionarios públicos y la iniciativa privada en el pasado, también es un acto de corrupción, pues se está haciendo mal uso de los recursos existentes de manera intencional.

En este sentido cabe destacar que el hígado graso está relacionado con las primeras etapas del proceso degenerativo de la hepatitis C, si en este momento se detecta el virus y se aplica el tratamiento, el paciente no desarrollará fibrosis, cirrosis ni cáncer hepático.

Así como la cuenta regresiva señalada por la OMS avanza sin parar, de la misma menara se acerca la fecha de caducidad de los medicamentos adquiridos por el IMSS. Debido a los múltiples factores de riesgo a los que está expuesta la población, es probable que en este momento se genere un nuevo caso de hepatitis C, el cual puede no presentar síntomas hasta dentro de dos décadas, lo cual es un hecho que quizás ocurra pues al no haber esquemas de contención, aumentará la prevalencia de la enfermedad. Ante la ausencia de políticas públicas, la doctora Margarita Dehesa exhortó a los pacientes de hepatitis C a unirse para exigir el tratamiento, ya que si se pretende adquirir de forma privada se requerirán entre 600 y 800 mil pesos.