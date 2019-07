Cuauhtémoc Blanco envía mensaje a Giovani Dos Santos

El ex jugador de la selección mexicana de futbol Cuauhtémoc Blanco mostró su apoyo este martes a Giovani Dos Santos como nueva figura del América, siempre y cuando ponga el empeño en convertirse en ídolo de la afición azulcrema.



"Es un gran jugador, lo ha demostrado; ojalá se mentalice para el reto que aparece en su camino, ya tiene 31 años, así que en algún tiempo puede ser un ídolo de la fanaticada del América, lo importante es que se ponga 'las pilas'; depende de él", dijo Blanco a los medios.



El América fichó como refuerzo del verano a Dos Santos, quien no terminó su contrato con el Galaxy y lleva más de un semestre sin jugar. 'Gio', hijo del ex futbolista Zizinho, fue campeón mundial sub'17 con México en el 2005 y se formó en España, en La Masía, la academia de fútbol del FC Barcelona.



Desde que debutó en el equipo culé en el 2007, se esperaba su detonación futbolística, pero Giovani -campeón olímpico en los Juegos de Londres 2012-; sin embargo, pasó por diversos equipos de España, Turquía, Inglaterra y Estados Unidos sin tener continuidad y con problemas de disciplina.



Para este Apertura 2019, el América apostó por llevarlo a sus filas y generar expectación con su presencia.



"Lo más importante es que demuestre con sus actuaciones lo que vale. Le deseo suerte, espero que le vaya bien. Giovani es un buen chico, conozco a su familia y a su hermano Jonathan, que juega en Los Ángeles. Ojalá se ponga las pilas, porque tiene un gran talento; y pronto hablemos de él como la figura del América", reiteró Blanco.



Cuauhtémoc Blanco se alejó del fútbol para involucrarse en la política y hoy desempeña el cargo de Gobernador del Estado de Morelos, centro de México.



Este martes presentó el proyecto del Zacatepec, equipo de la Liga de Ascenso, al que espera regresar a Primera División como parte de su fomento al deporte.



"Me sumo al proyecto que tiene el Zacatepec para regresar el fútbol de Primera División porque es un club con una de las historias más importantes en el balompié de este país, así que la directiva tiene todo el respaldo de nuestra parte".



Cuauhtémoc Blanco fue uno de los ídolos en la historia del América, equipo con el que fue campeón en el 2005 y también se convirtió en un jugador sobresaliente con la selección mexicana con la que asistió a los Mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002, con goles en cada uno de ellos, así como al de Sudáfrica 2010.