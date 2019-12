Cuba recupera la figura de primer ministro 43 años después

Cuba cuenta desde este sábado y por primera vez desde 1976 con un primer ministro, cargo que ocupará el hasta ahora secretario de Turismo, Manuel Marrero, un arquitecto de 56 años cuya misión principal será la de supervisar el día a día del gobierno como “brazo derecho” del presidente, Miguel Díaz-Canel.

Marrero, nombrado titular de Turismo en 2004 por el entonces mandatario Fidel Castro, era el miembro más veterano del Consejo de Ministros, pero no figuraba en las apuestas, que desde hace semanas especulaban sobre quién ocuparía el nuevo cargo, recuperado en la nueva Constitución del país aprobada en abril pasado.

En la misma sesión, Díaz-Canel sustituyó ayer a los ministros de varias áreas estratégicas para la comprometida economía de la isla, sumida en problemas agudos por el incremento de las sanciones de Estados Unidos y la prolongada crisis de Venezuela, su principal aliado.

El nuevo primer ministro se estrena en un momento de máxima tensión con Washington a la vez que Cuba trata de acelerar sus reformas económicas, entre las que se encuentra la unificación de su complicado sistema de doble moneda, que parece inminente.

El cargo de primer ministro no existía en Cuba desde 1976, cuando Fidel Castro, que había ocupado el cargo desde el triunfo de la revolución comunista en 1959 decidió ocupar todo el poder como presidente del Consejo de Estado cubano.

ALABANZAS. Díaz-Canel elogió a Marrero, destacando su “honestidad, capacidad de trabajo y fidelidad al partido y a la Revolución”, así como su “rica experiencia en negociación con contrapartes extranjeras” como responsable de Turismo.

Asimsimo alabó su gestión en dicha cartera clave, considerada el motor de la economía cubana y la segunda fuente de ingresos para la isla, solo detrás de la exportación de servicios profesionales.

“NO NOS RENDIMOS”. Junto a Raúl Castro, presidente del Partido Comunista Cubano (PCC) y presente en la sesión, Díaz-Canel llamó a la unidad para “enfrentar” la batalla económica y aseguró que no piensa rendirse ante EU, al que acusa de usar argumentos burdos para asegurar que Cuba es “una amenaza para la región”.