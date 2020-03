Cubrebocas no sirven para evitar contagio de coronavirus: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reiteró que los cubrebocas no representan un mecanismo efectivo de protección contra la propagación del Covid-19.

De igual forma, enfatizó que la compra desproporcionada de agentes de limpieza es innecesaria ya que la propagación del virus no disminuye por tener una higiene extrema.

“Sepan ustedes que no hay evidencia científica que muestre que realmente sirvan, lo que sí sirve es que quien esté enfermo, quien tenga tos, fiebre, estornudos, ayuda a los demás, a la familia si se pone uno de esos cubrebocas porque cuando le venga el estornudo va a ser fácil que ese estornudo se tape”, señaló.

“Hay que tener higiene en general, es bueno, pero no por el coronavirus, hay que tener higiene, la higiene ayuda a disminuir la carga de virus, bacterias parásitos, etcétera, en las superficies de contacto de uso común pero no hay que tener medidas extraordinarias en comprar toda una reserva de este tipo de desinfectantes en aerosol o toneladas de cloro, no existe tampoco una utilidad”, aseveró López-Gatell.

Desde que se confirmaron los primeros casos de coronavirus en México, en farmacias y tiendas de autoservicio se registra carencia de cubrebocas y compras de pánico de artículos de limpieza.

“Hemos dicho que hoy, el riesgo de transmisión del coronavirus, es considerado considerablemente bajo”, manifestó.