Cuidados para sobrellevar el aislamiento social por COVID-19

Para que concluya el distanciamiento social, al menos para los estudiantes de educación básica, todavía faltan poco menos de un mes de encierro, en los que los padres de familia deben vigilar que este aislamiento no les este llevando a niveles de estrés, temor a lo que están viviendo, a no entender el encierro en el que viven y en casos extremos a los más chiquitines del hogar llevarlos al descontrol de esfínteres.

En entrevista con Crónica, el doctor José Antonio Zorrilla, psiquiatra del Instituto Nacional de Perinatología (INPer) “Isidro Espinosa de los Reyes”, dependiente de la Secretaría de Salud, recuerda que ante una pandemia como la que estamos viviendo, reconocer que se necesita el apoyo de un psicólogo o un psiquiatra “no es sinónimo de estar loco. Sino de reconocer que estamos teniendo un problema ante la situación actual, y que se quiere salvar esta situación, y hablamos incluso de problemas que pueden llevar al extremo en las parejas de tomar decisiones precipitadas como querer divorciarse”.

Asimismo, recordó que ya ha habido cifras que dan cuenta de un incremento en la violencia intrafamiliar en estos días, no sólo en el país sino a nivel mundial y tiene que ver con la convivencia, porque las familias no estaban acostumbradas a convivir todo el tiempo, todo el día encerrados en el hogar, como ocurre en esta cuarentena.

“Hay que tener mucho cuidado probablemente podrá aumentar las cifras de divorcios y precisamente en ese sentido hay que identificar y buscar la ayuda necesaria y recordar que esto es temporal, que este encierro va a terminar y que este no es un buen momento para tomar decisiones tan drásticas de las que posteriormente se puedan arrepentir, de ahí que es válido y necesario solicitar la ayuda de los profesionales de la salud”, sostuvo.

El especialista advirtió que para lo que resta de aislamiento social, o la campaña que se ha denominado como “Susana Distancia”, uno de los aspectos fundamentales en la familia cuando hay niños pequeños, es hablar con ellos sobre el tema y acorde a la edad de cada uno, explicarles lo que está sucediendo, sin alarmar, pero explicar lo que es el COVID-19, el por qué de las medidas de higiene y el aislamiento “es muy importante dejar en claro que es una situación temporal que ha cambiado nuestros planes, los hábitos cotidianos, pero con la certeza de que esto va a terminar, aunque por el momento todavía debemos cuidarnos mucho”.

Para los adultos, el doctor Zorrilla Dosal, señaló que ante este confinamiento en el hogar que estamos viviendo, se han reportado casos de estrés agudo y estrés postraumático, ansiedad y síntomas depresivos sobre todo el agotamiento emocional “que se puede manifestar con irritabilidad y cambios en el estado de ánimo en un mismo día”.

Ante ello, abundo, ir al psicólogo o al psiquiatra no es sinónimo de estar loco, “es importante que el adulto esté consciente de la situación que estamos viviendo y que haga caso de aspectos importantes como: mantener rutinas, hacer ejercicio diario, llevar una alimentación sana, dormir a las horas habituales y nunca durante el día y si hay síntomas que están siendo persistentes que llevan más de dos semanas es momento de consultar a un especialista”.

Si en esta cuarentena se han adquirido hábitos que estén ocasionando una disfunción en cuanto al rendimiento o concentración en el trabajo o problemas en el hogar, “en definitiva debe ser valorado por un especialista en salud mental, y esto no quiere decir que sea un caso de locura o un caso grave. Se trata de evitar que estos síntomas se agudicen y llegué a presentarse otro trastorno como depresión, o ansiedad y llegue afectar a toda la familia”.

Para recibir este apoyo, dijo, hay profesionales que están dando servicio a través de videollamadas, llamadas telefónicas a fin de recibir orientación saber qué está pasando y se le puedan dar alternativas para poder mitigar estos síntomas y que no le causan un malestar más grave.

IDENTIFICAR EMOCIONES

Con los niños pequeños es muy importante identificar sus emociones que se expresen y digan qué están sintiendo, tristeza, miedo, nervios y que en todo momento sepan que sus papás están ahí para protegerlos, cuidarlos y que juntos trabajen en lo que les está causando temor a los menores.

En este mismo sentido, reiteró la importancia de que tanto infantes como adultos no pierden de vista la importancia de las rutinas, seguir con los hábitos sanos, alimentación, ejercicio, dormir temprano, los chicos no pasar mucho tiempo frente al televisor, los videojuegos, el teléfono celular o la Tablet, en particuar entre semana, no desvelarse mantener horarios restringidos para las y los niños y en su tiempo libre que puedan hacer otras actividades diferentes: algún juego de mesa, audiolibros, que hagan ejercicio ponerles una rutina, ejercicios diario una hora, algún ejercicio que les ayude a relajarse.

Para mantenerse ocupados, los menores podrían aprender actividades nuevas, quizá cocinar algo nuevo con papá o mamá, aprender a tocar algún instrumento musical, hacer meditación.

Los cambios que se deben identificar, señaló, son todos aquellos que anteriormente no se tenían y si son persistentes por más de un mes y se han agudizado como: comer demasiado, sedentarismo absoluto, irritabilidad, sentirse tensos, preocupados, cambios en el sueño, dormir hasta muy tarde o de igual manera levantarse muy tarde, y no se logra modificarlos por sí mismo, ese es el momento de plantearse si es conveniente buscar ayuda de algún profesional especializado en Salud Mental, un psicólogo o psiquiatra para obtener ayuda.

“Lo principal es mantener rutinas para adultos como para niños de alimentación, ejercicio, dormir únicamente de noche y buscar muchas actividades en el día para que estemos ocupados distraídos en cosas que nos gustan y no relajen y con los niños identificar sus emociones que ellos se expresen”, puntualizó.

Las noticias es otro aspecto importante, de preferencia que los niños que no las vean y si lo hacen que estén acompañadas de un adulto y que no sean cosas alarmistas y que sólo se vean noticias una o dos veces al día, no todo el tiempo “y si vemos que informarnos provoca más angustia entonces hay que evitarlo y dedicarnos a otras actividades para estar más tranquilos”.

“Se ha visto que aquellos niños quienes habían logrado su desarrollo socioemocional, como el control de esfínteres, pueden tener regresiones y haber eventos de enuresis

por esta angustia y ansiedad, incluso puede ocurrir que el niño que ya había logrado dormir solo en su habitación por el miedo regresan a dormir con sus papás

“Estén presentando despertares nocturnos o pesadillas y se van con los papás para poder conciliar el sueño, esto es algo completamente normal por esta situación que estamos viviendo como ocurrió también en el sismo de 2017. Estos cambios en este momento pueden ser normales y es cuando más, hay que brindarles apoyo y comprensión. Ahorita se les puede permitir volver a dormir con los padres mientras esta situación se normaliza para que ellos puedan sentirse seguros y apoyados por los familiares”.