Cultura UDG lanza plataforma con acceso al arte y la cultura mundial

Como parte de las estrategias que la Universidad de Guadalajara ha emprendido para enfrentar la actual contingencia sanitaria, Cultura UDG se ha sumado a este esfuerzo con la creación de la plataforma de contenidos digitales disponible en el sitio web www.cultura.udg.mx.

En esta barra de programación digital, las familias pueden seleccionar contenidos para gozar de lo mejor del teatro nacional e internacional, de la danza, la música, el circo, las artes visuales, el cine, los grandes festivales, clases maestras y talleres a través de espectáculos en streaming, videos, y recorridos virtuales en museos y galerías de México y el extranjero.

En ella los navegantes podrán encontrar transmisiones en vivo de espectáculos en tiempo real, y en redes sociales podrán disfrutar de manifestaciones artísticas con origen en Facebook, Twitter, Instagram o Tik Tok.

La diversidad de sus contenidos es amplia en cuanto a disciplina, temáticas, formatos, públicos meta y origen, pues alberga eventos tanto locales, como nacionnales e internaciones; entre estos últimos se encuentran: Clase de Ballet con Tamara Rojo, Vieux Farka Touré, Twelfth Night, Programa para niñas y niños con Hernán Lewkowicz, Pink Floyd, Andrea Bocelli - Music for hope, En Casa con Gustavo, One World: Together At Home, Giselle con el English National Ballet, Inside Björk, Plannet Channel de Toom Pak, Cirque du Soleil (O), DISPERSAL de Christopher Stuart, Haciendo Turandot, Slava´s Snow Show, Torero de Antonio Canales, Ahora todo es de noche, Cirque du Soleil (KURIOS).

Y podrán acceder también a una programación dedicada a niños y jóvenes. Los internautas en cuarentena pueden visitar canales ligados a videotecas, bibliotecas y diversos sitios que recopilan lo mejor del arte y la cultura del mundo.

Estos son otros de lo amplia gama de espectáculos, recorridos y canales que ofrece la plataforma: Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y Lilya Zilberstein, Fito Paéz, Metallica, Franco De Vita, Paolo Bortolameolli, Jorge Drexler, La ventana del Árbol y Ana Frank, Don Omar, Novena Sinfonía de Beethoven, El sueño de un hombre ridículo, El Circo (Volver), El Circo (Tempo), El Circo (Bandurria), - Ultima Vez - Wim Vandekeybus de Bélgica, - Atomos - de Wayne McGregor, British Museum de Londres, Metropolitan Museum of Art, New York

Cultura UDG, cuyo titular es Igor Lozada, les recuerda: Quédate en casa. pero viaja sin descanso por el mundo del entretenimiento, la cultura y el arte. Visita

www.cultura.udg.mx.