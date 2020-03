Cumbre Tajín cancela último día “como medida preventiva” al Covid-19

La Secretaría de Turismo y Cultura del estado de Veracruz decidió la mañana de este domingo cancelar las actividades del Festival Cumbre Tajín que comenzó el pasado viernes y culminaría este día. La acción de anular las últimas actividades se da “como medida preventiva”:

“Se ha tomado la decisión de no abrir las puertas del Parque Temático Takilhsukut en el tercer día de actividades de Cumbre Tajín”, dice el comunicado previo al inicio de actividades de la edición 21 del encuentro cultural, en una jornada en la que estarían exponentes como Taylor Díaz, Sonex y Jenny and The Mexicats.

“Preservar tanto la cultura totonaca como la salud de miles de personas es el compromiso principal de la actual administración; el Festival de la Identidad agradece la visita de miles de turistas con los que compartió el saber ancestral”, puntualizó el comunicado.

Esta medida, aplica para Papantla y Poza Rica, sedes alternas del festival. Hasta el día de ayer se habían presentado ocho casos sospechosos de coronavirus.

Dos días de celebración. La tarde del viernes 13 de marzo, se dieron por inauguradas las actividades con la participación especial de Lila Downs, Regina Orozco y Ximena Sariñana, quienes aprovecharon su paso por dicho festival, no solo para enaltecer sus raíces y gusto por la cultura totonaca, sino fueron portavoces de muchas más mujeres, ante la discriminación y los recientes movimientos en pro de la mujer.

“Yo fui discriminada por el hecho de ser morenita, eso me ha fortalecido para ser quien soy, y es por ello, que la música que canto, es para seguir enriqueciendo la belleza de nuestro país y que jamás se nos olvide de dónde venimos”, expresó Downs, en conferencia de prensa. Mientras que Orozco dijo, “es maravilloso que levantemos la voz, que sepan que las mujeres somos fuertes, me enorgullece que exista un cartel como este, donde demostremos al mundo que somos muchas y, sobre todo, que sea para seguir llevando nuestra cultura por todos lados”.

Mientras que Sariñana puntualizó que busca ser un ejemplo para otras mujeres, “mediante mis temas, somos una imagen para muchas de ellas, por eso es que siento el compromiso de hacer las cosas bien y encajar perfecto con cada una de las personas. Cada una de mis canciones busca tener esa conexión y siempre incluyo a muchas mujeres en cualquiera de mis actividades, desde mis músicos y mis próximo sencillo y videoclip, será producido por puras mujeres”.

Un mensaje muy claro, que llevaron al momento de subir al escenario, cada una presentó su show ante más de cinco mil asistentes, donde sonaron temas como “Sin él”, “La maldita primavera”, “Mañana no es hoy”, “La iguana” y muchos más. Lugar que también encendió los ánimos con la participación de grupo Recoveco.

El público no solo disfrutó de buena música, ya que, dentro de las actividades del festival, podían recorrer la Casa de los Abuelos, aprender de los distintos oficios de la región y conocer más detalles de la cultura totonaca. Con ese entusiasmo, disfrutaron del segundo día de actividades, con agrupaciones como Adal Tzevul, Alex Midi, quien preparó un show especial y único, “trabaje muy de cerca con maestros artesanos, fue un mes de estarlos grabando, ellos tienen instrumentos de su cultura y fusione esa magia, con visuales que llevan a un viaje por la cultura prehispánica”, expresó el ex integrante del grupo Moenia, que dejó activado al público con su participación.

Sin duda, uno de los momentos más emotivos del día, fue la participación del grupo Kinky, que arribaron al escenario con su estilo característico, entre pantalones de cuero, sombrero y más, para poner a bailar a los presentes con su “A dónde van los muertos”, un clásico que cimbró en las inmediaciones del Parque Takilhsukut.

havh