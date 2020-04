Cumplen, los políticos sólo 14% de sus promesas

México ya es un país maduro, pero la pregunta clave es si los mexicanos estamos preparados y entendemos que el poder de la comunicación esta en hacerla valer y no sólo en escuchar.

En materia política vemos cómo los candidatos ganan con porcentajes de aceptación superiores promedio al 40% o en casos contados más; sin embargo, a la hora de las evaluaciones de salida no llegan a superar un 14%

La comunicación está claro que es uno de los elementos más importantes y fundamentales en el desarrollo social, comercial, político, religioso y toda aquella relación existente entre las personas, los comercios, marcas y productos. La comunicación como el vínculo de emisión y recepción de información es la base para el logro de los acuerdos necesarios en cada relación.

Pero ¿qué sucede cuando la comunicación es utilizada para la manipulación y el ocultamiento de acciones o eventos reales con la finalidad de causar reacciones con tintes personales? Esto viene a mi mente después de observar una serie de vídeos que corren en las redes sociales donde observamos una inmensa y diversa cantidad de mensajes en su gran mayoría de tinte político. Hoy, gracias a la ayuda tecnológica es muy sencillo realizar montajes con escenas a las que se sumarán imágenes de acciones, personas o lugares que jamás existieron.

En muchas ocasiones y en diversas conferencias en las que he tenido el privilegio de participar; académicas, empresariales y/o de capacitación, siempre pregunto a mis participantes que si están de acuerdo en que una persona perfectamente bien enterada e informada es una persona con poder. La repuesta siempre es la misma: “En efecto, una persona perfectamente bien informada tiene el poder, ya que información es Poder”. Pero ¿qué sucede cuando la gente está perfectamente bien informada de algo que en realidad de origen ya viene manipulado?, ¿Cómo se puede ser poderoso con información que ya está distorsionada o bien apuntada para un fin particular?

Lo anterior es una constante en el manejo de la información, tanto en materia comercial como en materia política, y tan grave es la mentira y la manipulación en una materia como en la otra. Y este es el punto central: Mentir. Hoy en día en materia de comunicación se han perdido muchos valores, el principal, el de la honestidad y la verdad. Podemos observar en la inmensa mayoría de los mensajes comerciales aseveraciones sobre los productos y servicios que distan de la realidad y en donde se juega con los anhelos y sueños de los consumidores. Líneas aéreas, bancos, autos, ropa, accesorios, en infinidad de artículos más que suman a sus satisfactores un pequeño (y a veces un enorme) grado de mentiras basadas, como lo mencioné, en anhelos no cumplidos y vacíos personales o sociales.

La propaganda política es el ejemplo más claro de este tipo de acciones mediáticas y de comunicación, donde los personajes que buscan ascender a puestos de elección popular vociferan y prometen sin medida frente a administraciones que sin saber el estado que guardan, ya están comprometiendo acciones que en la mayoría de los casos son imposibles de cumplir.

En materia política vemos cómo los candidatos ganan con porcentajes de aceptación superiores promedio al 40% o en casos contados más; sin embargo, a la hora de las evaluaciones de salida no llegan a superar un 14% en consecuencia del incumplimiento de todas las promesas externadas en campaña y las cuales estaban sustentadas en la mentira y el desconocimiento. No vayamos tan lejos, hoy día se vive esta caída de percepción en la figura presidencial que llegando con casi 70%, hoy no alcanza el 45% de aprobación según encuestadoras internacionales. Ahora bien, esto es real, la caída en la percepción y apoyo se derrumba pero en los casos de materia política el voto dio (valga la expresión) al político que fue el producto adquirido por la sociedad, de 3 a 6 años de permanencia con las consecuencias que ello acarrea en materia de desarrollo social, económico, salud, educación, etc….

En el caso de los productos o servicios comerciales, si el producto engaña y no satisface termina por ser desechado de manera inmediata en la recompra siendo sustituido por otro más, pero en materia política el costo es mucho más grave.

En este tipo de acciones ejercidas por la ambición política y económica, en los casos de ascenso al poder o ganancias comerciales, se debieran fincar las reglas de juego a través de entidades transparentes avaladas por la credibilidad y la transparencia, así como por códigos de ética y moral en el actuar de los responsables de la comunicación para no exceder sus posibilidades reales de cumplimiento de ofertas, o bien tener consecuencias legales, incluso penales, si existió dolo en cada mensaje. La acción de comunicar es fundamentalmente importante y debe contener el más alto grado de responsabilidad, confiabilidad y verdad, permitiendo con ello un crecimiento de la capacidad social de entender y exigir al final del camino el cumplimiento de las ofertas sea cual sea la materia.

Los países desarrollados lo son porque la sociedad ha evolucionado y cuenta con la capacidad de analizar mejor la información que se le proporciona para con ella determinar una situación de voto y de veto, al tiempo que también está en posición de exigir el cumplimiento de las promesas, una vez que otorgó la confianza a través de los canales pertinentes para hacerlo y de no ser satisfechas la propia marca o personaje en cuestión termina por pagar las consecuencias.

México ya es un país maduro, ya debería estar en esta tesitura, pero la pregunta clave es si los mexicanos ya están preparados y entienden que el poder de la comunicación esta en hacerla valer y no sólo en escuchar sin dar sentido ni exigencia al poder que como consumidores y votantes tienen. En fin, usted qué opina.

NOTAS DEL SECTOR… Aeromexico para no variar: Pese a las crecientes y constantes demandas de los consumidores ante las autoridades por los abusos cometidos por la línea aérea Aeromexico que preside Andrés Conesa, esta empresa continúa poniendo sus condiciones frente a la contingencia de salud al imponer tarifas exorbitantes a aquellos pasajeros que con vuelos pagados y confirmados deseen hacer cambios ya sea para regresar a sus países de origen, o bien por razones distintas. Si un viajero cuenta con boleto pagado y desea tan sólo cambiar de fecha para adelantar o atrasar el mismo, Aeromexico cobra hasta en más de tres veces su valor como si fuera de vuelo redondo, por un vuelo sencillo, sin que autoridad alguna detenga este tipo de abusos frente a una emergencia nacional.

ELITE dona a instituciones de salud: El grupo radicado en el norte del país informó que adquirió una máquina para fabricación automática de mascarillas tipo quirúrgicas para su planta en Monterrey, Nuevo León; con una capacidad para producir alrededor de 1 millón 500 mil cubrebocas al mes, mismos que en su mayoría serán donados a instituciones de salud de México, con el objetivo de reducir los riesgos de contagio del COVID-19, considerada por la OMS como una pandemia mundial. El Director General de México, Francois Bouyra, señaló que “con el propósito de ayudar a reducir el número de contagios de coronavirus, que afecta de forma considerable a México, Elite va a donar aproximadamente 1 millón de cubrebocas en promedio por mes que van a ayudar a garantizar un suministro local, oportuno y seguro. Sólo reservará una cantidad necesaria para el uso y cuidado de sus propios colaboradores”.



