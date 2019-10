Cuna de Lobos renueva su esencia con una Chica Almodóvar

Para la española Paz Vega, su papel de Laura en la serie Siete vidas hizo que alcanzara un notable grado de popularidad y le permitió, en el 2002, interpretar a Amparo en la cinta Hable con ella del reconocido cineasta Pedro Almodóvar.

Hoy, Paz se adentra en el mundo de la televisión mexicana en el papel de Catalina Creel, en el remake de la historia que marco un antes y un después en la industria de la televisión, Cuna de Lobos.

“Esta historia es un bucle de acciones, es una trama icónica en la que yo conocía poco de este malvado papel, pero le dimos el giro que necesitaba, a pesar de ser un clásico, creo que no se podían descartar los temas actuales y por eso le llamamos adaptaciones. Tocamos muchos temas con los que principalmente el público joven se puede identificar, claro que sin dejar el drama”, expresó en entrevista con Crónica.

“Me considero alguien sencilla y capaz de interpretar el personaje que me gusta y se me ponga enfrente, yo voy a donde me cuenten buenas historias. He intentado recrear un personaje empoderado, que en este caso es Catalina, con ese carácter, pero rescatando la inteligencia de la mujer”, agregó.

Esta nueva trama se desprende de situaciones que en la historia original existían, añadiendo el tema de inclusión al tener un personaje muy emblemático, el pequeño Matías, quien tiene Síndrome de Down y a quien agradecen el haberles llevado ese mensaje a ellos como equipo, pero principalmente al público que disfrute de esta propuesta.

“La historia ha cambiado y tenemos que innovar, qué bueno que hablemos de temas que son actuales y que pasan, creo que la televisión mexicana está viviendo un momento de oro y que traiga consigo un mensaje positivo, además de hacerlo de manera breve y directa”, expresó la actriz.

Mensaje que compartió el actor Osvaldo de León, quien señaló: “Todo es un remake del remake, las obras griegas de hace dos mil años, las seguimos teniendo en estos momentos, todo gira en torno al amor, la traición y la amistad, pero cambia el contexto y eso es justo lo que hicimos”.

La nueva versión tendrá un total de 25 capítulos que darán inicio el próximo lunes 7 de octubre en punto de las 21:30 horas por Las Estrellas.