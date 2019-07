Dafne Navarro va por segunda presea a Lima 2019

Con 23 años de edad, Dafne Navarro será una de las figuras mundialistas a seguir dentro de la gimnasia mexicana, en los Juegos Panamericanos que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto en Lima, Perú. Donde tendrá como fuertes rivales a las representantes de Estados Unidos y Canadá, potencias mundiales.

Esta será la segunda participación de la jalisciense en la justa continental, donde buscará mejorar la presea de plata que ganó en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, y ahora con mayor razón, al llegar a Lima 2019 con el rango de medallista mundial de bronce.

Navarro hizo historia para la gimnasia mexicana modalidad trampolín en San Petersburgo 2018, cuando en pareja con Melissa Flores cosechó presea de bronce en el Campeonato Mundial de la especialidad el pasado mes de noviembre.

En ese mismo certamen, se clasificó entre las 16 mejores a nivel individual y partir de entonces sueña en poder clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Mundial que se celebrará en Japón en noviembre próximo, donde los ocho primeros sitios ganaran pasaporte olímpico entre un total de 16 gimnasta que serán invitadas a la cita veraniega.

Es por eso que en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Dafne se siente comprometida en dejar constancia de que se mantiene en constante progreso. Motivo por el cual, la tapatía decidió regresar a entrenar con el equipo canadiense previo a su arribo a Lima.

“La verdad he entrenado mucho, me he estado preparando fuerte durante estos últimos meses, inicié mi preparación en enero en Canadá y regreso porque allá están las mejores”, sostuvo Navarro el mes pasado. La medallista mundial estará cuatro semanas trabajando con el entrenador Dave Ross.

“Me gusta mucho entrenar allá porque están las seleccionadas y también está Dave Ross”, añadió. Y viaja al país del norte porque en su natal Jalisco entrena con juveniles, “allá puedo aprender mucho de ellos, más rutinas y mejores elementos”, detalló.

En el equipo canadiense están Rosanna Maclennan, quien se llevó el oro en los Panamericanos Toronto 2015 y Karen Cockburn, ganadora de la presea de bronce en el mismo certamen.

Para estar de nueva cuenta en la lucha por las preseas en Lima 2019, Navarro cuenta que presentará la misma rutina con la que ha estado trabajando en 2018, pero con más grado de dificultad.

“Sube un poco la dificultad, es la misma que he tenido durante todo el año pasado y la rutina dos es con más grado de dificultad, es la que realicé en el último selectivo”, indicó la también medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y campeona en la Copa del Mundo en España 2010.

Para el presidente de la Federación Mexicana de Gimnasia (FMG), Gustavo Salazar, nuestro país eligió a sus mejores elementos para ser protagonista en la justa continental y con Dafne Navarro se aspira a ese objetivo.

Dafne ha estado entre las mejores en esta temporada y tenemos confianza de que se logrará la meta”, apuntó el federativo, quien agregó que los seleccionados de Estados Unidos y Canadá estarán entre los conjuntos para ganar el oro y la plata.

“La gimnasia de trampolín de nuestro país va en ascenso en ambas ramas, ya se vio en el Mundial con el bronce. Estamos trabajando para seguir entre las 10 mejores naciones y por eso en el Mundial en Japón vamos con todo en busca de seguir demostrando el trabajo”, sostuvo.

Además de Navarro, el equipo panamericano de gimnasia trampolín lo integran Luis Loria y Víctor Rodríguez.

“Es un equipo fuerte, con experiencia para hacer historia en Lima. Se han preparado y creemos en un resultado positivo para la gimnasia de trampolín”, reiteró el federativo.

APUESTAN A OCHO MEDALLAS. Además de la gimnasia en trampolín, México competirá en Lima en las modalidades de artística y rítmica. Entre las tres, el federativo consideró que aunque es arriesgado hablar de medallas, estimó que se está condiciones de ganar ocho preseas en total.

La ausente en el equipo de gimnasia es Alexa Moreno, también medallista mundial en salto de caballo y quien no asiste por lesionarse durante el selectivo nacional.