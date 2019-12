Dak Prescott enciende las alarmas en los Cowboys

Aunque sigue en pie su titularidad, Dak Prescott pasó por molestias en el hombro derecho entrenando en lo que va de la semana. Al mariscal de campo de Dallas Cowboys le surgió el dolor desde el triunfo del pasado fin de semana contra Rams en Los Ángeles.

El martes fue atendido para una resonancia magnética que no arrojó mayor gravedad por lo que no peligra de ser descartado contra Eagles.

El entrenador en jefe de Vaqueros, Jason Garrett, no le asignó muchos lanzamientos evitándole posibles lesiones, cuando siguen sin asegurar la División Este de la Conferencia Nacional.

Prescott no realizó pases durante la práctica y casi no levantó el brazo derecho durante el calentamiento. Fue incapaz de hacer el ejercicio final, las tradicionales palomas.

El QB suplente Cooper Rush practicó la mayor parte del tiempo con los titulares el miércoles, primer día de preparación formal para visitar a Filadelfia el domingo por el título divisional.

A.J.GREEN DECIDE NO JUGAR .- El receptor abierto de los Cincinnati Bengals, A.J. Green, decidió no tratar de jugar en los dos partidos finales dado que no se ha recuperado por completo de una cirugía en el tobillo, que se practicó durante la pretemporada.

Los Bengals (1-13) son el único equipo de la NFL con una sola victoria. Ellos finalizan de visita ante los Miami Dolphins y en casa ante los Cleveland Browns.