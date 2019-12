Damnificados bloquean Calzada de Tlalpan por incumplimiento en la entrega de departamentos

Integrantes de la organización Damnificados Unidos cerraron durante una hora y media la lateral de la Avenida Tlalpan, con dirección al Centro, a la altura del Multifamiliar del mismo nombre, en protesta por el retraso en la entrega de sus viviendas reconstruidas.

Durante el bloqueo que inició poco después de las 13:30 horas de ayer y que concluyó a las 15:00 horas, los vecinos de los Multifamiliares Tlalpan exigieron la presencia del comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto.

Los afectados por los sismos de 2017 señalaron que les notificaron que los edificios reconstruidos no serán entregados a tiempo y en las condiciones acordadas, por lo que muchas familias pasarán el fin de año fuera de sus domicilios.

Recordar que las autoridades se comprometieron a entregarlos a finales de octubre; cosa que no ocurrió. Algunos manifestantes incluso discutieron con automovilistas, quienes, al estar varados en los carriles de la avenida, les reclamaban que ellos no tenían la culpa de su problema. Los afectados del sismo del 19-S respondieron que desde hace dos años no cuentan con una casa y no pensaron que la situación se complicaría cada vez más.

A su vez, los dirigentes de la organización pidieron a los afectados no entrar en confrontaciones con los conductores.

Y es que recordaron que desde hace dos años no tienen casa, por lo que “la gente que ahora se queja no sabe qué es estar en esta situación”.

Desde la semana pasada la organización de Damnificados Unidos informó que existen atrasos en la entrega de viviendas en el Multifamiliar Tlalpan.

“Tenemos un programa de obra que inicialmente tenía que entregar el 15 de diciembre. Hace unas semanas nos dijeron que no iba a ser posible entregarlo en esa fecha y nos dieron nueva fecha del 21 de diciembre y ahora nos están pidiendo que atrasemos nuevamente la fecha de entrega para principios de enero”, declaró uno de los vecinos durante las protestas.

Explicaron que los departamentos que ya han sido entregados, aún están inconclusos y los obreros siguen trabajando.

“En el caso de nuestro edificio llevamos un avance de alrededor del 90%. Todavía hay cosas que nos impiden habitarlos, no están las puertas de entrada, puertas interiores, no están puestos los muebles de baño”, señaló otro de los afectados.

Incluso, otros vecinos aseguran que no han podido habitar los departamentos porque no cuentan con los servicios básicos como luz eléctrica o agua.

Además denuncian que se les ha prohibido el paso al lugar, los guardias de seguridad les dicen que por medidas preventivas el paso aun no es accesible.