Damnificados en Tláhuac reclaman a Sheinbaum por reconstrucción

Integrantes del colectivo Damnificados Unidos reprocharon y gritaron consignas contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, durante un recorrido que realizó por la alcaldía Tláhuac para supervisar los avances de la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

En la calle Hipocampo y Salmón, la llamada zona cero de Tláhuac, después de visitar dos viviendas rehabilitadas en el lugar, la mandataria capitalina se dirigió, acompañada por el comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, rumbo al automóvil que los llevaría al siguiente punto.

Los vecinos le gritaban al unísono "no te vayas, resuelve ya", algunos se acercaron a ella y le reclamaron que no se fuera, que hablara con ellos, Cravioto intervino y le dijo a una de las mujeres: "tú ni damnificada eres".

El coro de reclamos que no paraba desde que inició el recorrido por las viviendas unifamiliares de Tláhuac, que inició a las 11:00 horas en la colonia Agrícola Metropolitana, continuó en la Nopalera y después en la colonia Del Mar.

En esta última, en medio de la calle de Hipocampo, después de poco más de dos horas de recorrido, unas 400 personas la esperaban sentadas en sillas plegables y bajo una lona enorme que los propios damnificados alquilaron.

Colocaron cinco sillas frente al resto, que se quedaron vacías, pues Sheinbaum advirtió en entrevista a los medios que no hablaría con ellos, sino hasta el próximo miércoles como lo había programado.

"Yo no sé por qué hay inconformidad, la verdad, ellos tienen derecho a manifestarse, siempre he respetado el derecho a la manifestación, el derecho a la libre expresión, pero yo también tengo mi opinión de que no entiendo por qué esta inconformidad", dijo.

En dichas declaraciones a medios antes de salir de la vivienda rehabilitada, aseguró que está abierta al diálogo y que se reunirá con los Damnificados Unidos el miércoles próximo como estaba pactado con ellos, pero les dará menos tiempo que las tres visitas destinadas a éstos en su último encuentro.

Al salir, la vocera de Damnificados Unidos, Francia Gutiérrez, trató de disuadirla para que hablara con los integrantes de la agrupación que durante estos primeros ocho puntos no cesaron de gritarle consignas.

Sheinbaum Pardo y el comisionado se dirigieron a su automóvil en medio de reclamos, mientras dos mujeres rubias le gritaban a todo pulmón "no vayas", a lo que la mandataria local contestó: "no me he ido".

Un grupo pequeño la siguió hasta su carro coreando al unísono "trabajo sí, grilla no", y antes de abordar el vehículo, con el dedo índice y con una sonrisa en el rostro, Sheinbaum coreó junto con ellos la frase, después agitando la mano en lo alto se despidió y abordó el automotor.

Los siguientes puntos ya no fueron tan concurridos, sólo la jefa de gobierno, el comisionado, su personal de logística y medios de comunicación la acompañaron.

Damnificados Unidos, que durante los primeros ocho puntos de 16 del recorrido por esa alcaldía siguieron a Claudia Sheinbaum con consignas, se quedaron en una de las viviendas rehabilitadas donde se generó el incidente de la calle Hipocampo, pues varias mujeres repartieron comida y aguas frescas.