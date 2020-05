Damon Albarn ofreció un recital de “amor y memoria” inspirado en Islandia

El productor musical presentó este domingo su nuevo proyecto experimental The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows.

“Voy a tocar las cintas que armamos para darte una idea de lo que espero que algún día actuemos frente a frente para ti”

A lo largo de sus casi 30 años de carrera, Damon Albarn ha sobresalido por ser un visionario e innovador dentro de la escena musical, siempre caracterizándose por tomar riesgos y experimentar con diferentes ritmos, prueba de ello son los múltiples proyectos que ha creado como Gorillaz, Rocket, Juice and The Moon y The Good The Bad and The Queen.

En octubre del año pasado, el cantautor, músico multi-instrumentista y líder de Blur, a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de twitter, anunció la creación de un nuevo proyecto.

Finalmente la espera terminó y el pasado 17 de mayo, por medio de la plataforma digital londinense Boiler Room, el también productor presentó un fragmento de The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, cuyo nombre proviene del poema “Love and memory” de John Clare, para el cual, además, se tenía planeada una gira de presentación que iniciaría en Europa.

“Realmente no me estaba enfocando en el concepto de ‘Amor y memoria’ de los poemas, solo en esta frase de esperanza realmente fuerte que, en particular, se quedó conmigo por un largo tiempo, pero ahora el título del poema parece mucho más conmovedor”, dijo el artista, al inicio de la transmisión.

Este proyecto está inspirado en la naturaleza y los paisajes de Islandia, país en el que el músico ha vivido esporádicamente durante casi tres décadas: “Tierra del sol de medianoche, Islandia es una tierra única, donde abundan las bellezas naturales de glaciares, volcanes, aguas termales, montañas y costas espectaculares. ¿Qué podría ser más fascinante que los signos del paso del tiempo y la fragilidad de la naturaleza?”, se lee en el comunicado.

Desde su estudio casero, el compositor explica un poco de su proyecto, para después dar inicio a la presentación de esta nueva y personal creación acompañada de un conjunto instrumental de orquesta, electrónica, piano y por supuesto la voz.

“Sí, sólo sentí que esto era algo que todos los músicos, las personas involucradas en esto y por supuesto yo, queríamos enseñarte aunque no está completamente terminado. Voy a tocar las cintas que armamos para darte una idea de lo que espero que algún día actuemos frente a frente para ti. Muchas gracias”, explicó Albarn, para dar paso a una sesión de poco más de 21 minutos continuos de música, acompañado de 14 músicos, cuatro cantantes, su hija Missy Albarn, quien se encargó del video y del director creativo, Nathan Prince.

Durante esta cuarentena han sido varios los artistas que apuestan por ofrecer conciertos a través de sus cuentas oficiales en redes sociales de forma gratuita como un aporte para entretener a sus seguidores durante el encierro.

¿Te perdiste la transmisión en tiempo real? ¡No te preocupes, mírala aquí y disfruta!