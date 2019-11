Dan luz verde a juicio político contra Rosario Robles

Por el caso llamado la Estafa Maestra (desvío de siete mil millones de pesos), la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados admitió que hay procedencia para iniciar un juicio político contra Rosario Robles Berlanga, exfuncionaria federal del gobierno peñista.

El dictamen aprobado con 12 votos a favor y uno en contra (del PRI), los integrantes de la subcomisión lo presentarán este jueves ante las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia para después llevarlo al pleno.

Verónica Juárez Piña, coordinadora de los diputados del PRD, precisó que la solicitud de juicio político contra la exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se presentó desde el 2013 por legisladores del Sol Azteca por el desvío de más de siete mil millones de pesos, lo que finalmente ya corroboró la Auditoría Superior de la Federación.

“Consideramos que aquí hubo un daño patrimonial sustancial que evitó que esos recursos se destinaran para garantizar derechos que tienen que ver con la salud, la educación o vivienda. Es decir, esos recursos pudieron haber servido para garantizarles derechos a mexicanas y mexicanos”, expresó Juárez Piña, quien lamentó que tuvieran que pasar seis años para que la petición se admitiera.

Rocío Barrera Badillo, copresidenta de la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, indicó que la ruta para concluir con este proceso ir a comisiones Unidas de Gobernación y Población y Justicia para que se le dé trámite y pueda entrar a la Sección Instructora, la cual que tiene 60 días para hacer el análisis de este documento y donde se decidirá si se va al Pleno y se vota. Posteriormente, dijo, se le hace del conocimiento al Senado.

Precisó que es un proceso largo que, de acuerdo con los plazos, culminaría en febrero.

Agregó que la subcomisión no solamente tiene este casi, sino “el de todos aquellos funcionarios que no hayan cumplido con las obligaciones y funciones que les fueron conferidas y no solamente de otras administraciones, sino también de esta Cuarta Transformación, que es un precedente que estamos dejando. Es la primera ocasión que se inicia un procedimiento en una Subcomisión de Examen Previo”.