Dan marcha atrás al incremento del cobro del agua para el agro y regularización de autos chocolate

El pleno del Senado le enmendó la plana a la Cámara de Diputados y realizó 9 modificaciones a la ley de ingresos para el 2020, con lo cual dieron marcha atrás al incremento del cobro del agua a productores agrícolas y pecuarios así como a la regularización de autos chocolate, entre otros rubros que aprobó la mayoría de Morena en San Lázaro.

Los senadores aprobaron con modificaciones, las cuatro minutas que forman parte del paquete económico 2020 y que incluyen la Ley de Ingresos, la miscelánea fiscal, las leyes Federal de Derechos y de Ingresos sobre Hidrocarburos, con lo cual el gobierno federal podrá obtener recursos por un monto de 6.1 billones de pesos.

Con ello se prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto de dos por ciento; establece un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, y contempla una plataforma de producción de petróleo crudo de un millón 951 mil barriles diarios. De la misma manera, pronostica en 49 dólares el precio de barril de petróleo. La minuta se regresa a la Cámara de Diputados para que realicen las modificaciones conducentes.

En medio de un fuerte y largo debate, los senadores también dieron marcha atrás al cobro de derechos de agua para los usuarios agrícolas y ganaderos, con lo que se captarían 585 mil millones de pesos, al considerar que con ese ajuste se afectará gravemente al campo mexicano y a los productores más pobres.

También eliminaron la propuesta de legalizar 18 millones de autos extranjeros que se encuentran de manera ilegal en territorio nacional procedentes sobre todo de Estados Unidos, conocidos como “autos chocolate”, y que con su legalización se lograrían ingresos por 50 mil millones de pesos, pues advirtieron que con ello se afectaría de manera grave a la industria automotriz.

Los senadores también modificaron el incremento a los montos de derechos a no residentes y servicios migratorios al considerar que tendría un fuerte impacto en el sector turístico del país.

La Cámara alta dejó en los 588 pesos originales el impuesto para realizar actividades remuneradas (conocido como DNR), y eliminaron el aumento a 855 pesos que habían avalado los diputados para ese rubro.

No obstante aumentaron el impuesto para turistas extranjeros que dejen el país al pasar de 79 pesos a 149 pesos.

Al cierre de esta edición, el Senado perfilaba modificar la retención de impuestos a plataformas digitales pues las tasas son muy elevadas y podrían incrementar el pago de ISR a los contribuyentes.

Los diputados fijaron a las plataformas digitales la obligación de proporcionar el RFC o ser sujetos de una retención del 20% e incluso el SAT puede bloquear temporalmente dichas plataformas en caso de que no cumplan.

También se eliminará la responsabilidad solidaria del Código Fiscal de la Federación y se limitará a algunas causas de incumplimiento grave, a fin de que los administradores, gerentes, no sean responsables solidarios respecto de las sociedades mercantiles que coordinan.

La oposición criticó los ajustes a los precios de la gasolina, aumento al diésel, en el cobro de peaje y transporte foráneo, así como la eliminación del fondo minero que de acuerdo a lo que explicaron ayuda a los municipios que tienen minas en su territorio.

Sin embargo, la mayoría en el Senado no respaldó esta medida por lo cual se perfilaba mantener la propuesta de que una parte de ese Fondo se destine a la SEP para construcción de escuelas.