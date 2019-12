Dan permiso a 10 mil ambulantes para vender en romería decembrina

El Gobierno de la Ciudad autorizó a casi 10 mil ambulantes, que constituyen el 96 por ciento de las organizaciones de comerciantes en vía pública, instalarse en la tradicional romería en las zonas norte y oriente del Centro Histórico.

La secretaria Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario de esa dependencia, Arturo Medina, informaron que desde el 7 de diciembre pasado comenzaron a instalarse en 27 calles de distintos tramos del primer cuadro de la ciudad y lo harán, según los funcionarios, hasta el 6 de enero próximo.

Rosa Icela Rodríguez explicó que si bien la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de 2003 establece los puntos de venta de esas romerías, este año se ha firmado un convenio con 53 de los 56 liderazgos de ambulantes para establecer reglas claras y garantizar la seguridad y protección civil en la zona.

Recordó que sólo dos líderes no firmaron el acuerdo, cuya intención es que la vendimia se realice en orden, limpieza, sin la obstrucción de entradas del comercio establecido ni de escuelas, pues en esta época del año existe una gran afluencia de personas a esta zona, sobre todo a hacer sus compras, expuso la funcionaria.

Además, apuntó que por primera vez se hicieron dos romerías especiales para las personas de pueblos y comunidades indígenas: una en el Monumento a la Revolución, con 300 espacios; y otra en la Plaza de Santo Domingo, con 150.

En tanto, el subsecretario de Gobierno, Arturo Medina, detalló que en el decálogo de la romería, el cual ya ha sido difundido entre los comerciantes, se les pide cumplir el horario establecido de 10:00 a 18:00 horas y no obstruir cámaras de seguridad del C5.

Está prohibido usar tanques de gas que pongan en riesgo a la población, más allá de los autorizados de acuerdo a su actividad; tampoco se deben obstruir las actividades educativas y culturales que se llevan a cabo en el Centro Histórico.

Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum precisó que no se pretende desaparecer las romerías, sino evitar el desorden y por ello no se dará un número exagerado de permisos a ninguna organización y quienes no firmaron el acuerdo no se podrán establecer.

“No puede ser que históricamente se han dado 50 permisos a una organización y ahora quieran 500 pues no, eso no, por eso de manera muy, muy responsable la secretaria de Gobierno ha estado viendo todo este caso y ya está hablado en qué calles sería”, indicó.

La mandataria capitalina recalcó que para que exista orden se desarrolla un operativo especial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en esta zona del Centro de la ciudad para que quienes acuden a hacer sus compras y los transeúntes lo hagan con tranquilidad.

“Por eso, tiene que haber orden. Esto es un mensaje a los propios comerciantes y a los visitantes del Centro Histórico que son muchísimos durante esta época, entonces lo que vamos a mantener es el orden y también la seguridad”, puntializó.