Dan prisión preventiva a El Chupas, agresor de reportero

Un juez de Control le impuso prisión preventiva oficiosa a Luis Ángel Estrada, El Chupas, quien agredió a Juan Manuel Jiménez, reportero de ADN 40, hace ocho días durante una marcha contra la violencia de género.

En la audiencia celebrada ayer, el impartidor de justicia calificó de legal la detención y el MP le imputó el delito de lesiones calificadas al implicado de 24 años, quien fue detenido la madrugada del martes en el Estado de México.

A pesar de no ser un ilícito que merezca prisión preventiva oficiosa, el juzgador determinó imponerle esta medida precautoria debido a que consideró que la agresión por parte de El Chupas fue con exceso de violencia.

Ante el fallo, la defensa particular de Luis Ángel solicitó la duplicidad de término de 144 horas para que se determine la situación jurídica de su cliente, quien estará en el Reclusorio Sur hasta el lunes a las 10:30 horas que el juez determine si lo vincula o no a proceso.

Fuentes de la PGJ informaron que fueron sus propios familiares y un sujeto de cabello canoso, que en la grabación aparece dándole instrucciones para agredir al periodista, quienes dieron los datos a la policía para detenerlo.

El sujeto tiene antecedentes penales por los delitos de portación de arma de fuego, robo de vehículo, posesión de droga y alteración del orden en la vía pública.

Casi dos horas duro la audiencia donde el hombre canoso explicó que era trabajador de Luis ángel y que no tuvo nada que ver con los hechos, por lo que se descartó su imputación. En el lugar, la madre del joven, quien se identificó como Rosa, denunció que su hijo fue detenido por elementos de seguridad privada vestidos de civiles, quienes se lo llevaron con la promesa de ayudarlo si los acompañaba. Argumentó que su hijo es un buen muchacho, que sólo se equivocó y temió que sus errores le cierren las puertas a su familia.

A la sala de juicios orales número 28 del TSJCDMX también se presentó el reportero Juan Manuel Jiménez para seguir el proceso de su agresor, a pesar de la recomendación de su médico de permanecer en reposo.