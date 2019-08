Dan una semana más para inscribirse a Prepa en Línea

Con el propósito de que un mayor número de jóvenes interesados en cursar el bachillerato no se queden sin esta oportunidad, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó este sábado que amplía hasta el próximo 30 de agosto su periodo de registro para su sistema Prepa en Línea-SEP.

A través de un comunicado, la SEP reportó que esta opción innovadora —con una matrícula activa de 122 mil estudiantes— facilita la flexibilidad de tiempo, ya que los estudiantes no sólo podrán decidir el lugar y la hora que más les convenga para entrar al aula virtual, sino que además, ésta se encuentra disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, a la vez que promueve competencias como el estudio independiente, la organización y la disciplina.

La SEP también refiere que este sistema de enseñanza, que promueve su titular, Esteban Moctezuma, es ideal para personas que, por motivos laborales, lugar de residencia, edad, disponibilidad de tiempo o cualquier asunto personal no puedan acceder a estudios presenciales.

Prepa en Línea-SEP tiene muchos beneficios; además de ser gratuita, se puede ingresar a la plataforma de aprendizaje virtual desde cualquier lugar mediante cualquier dispositivo conectado a una red de internet.

Los aspirantes deberán realizar su registro en www.prepaenlinea.sep.gob.mx y adjuntar la siguiente documentación digitalizada: acta de nacimiento, CURP, certificado de estudios de secundaria, comprobante de domicilio y fotografía. Además, de tener dos cuentas de correo electrónico al momento de registrarse.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 01 800 11 20 598, 01 800 28 86 688 o al (55) 3601 6900, extensiones. 55687, 55449 y 55451. O bien, consultar las bases en http://www.prepaenlinea.sep.gob.mx/descargas/convocatoria2019-2-pdf.