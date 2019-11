Dan vida en el teatro al Confabulario de Juan José Arreola

El autor y director de la puesta en escena Mentiras, José Manuel López Velarde retoma confabulaciones que son parte de un programa llamado Libros Vivos, que consiste en crear monólogos a partir de obras literarias para que sean interpretados por actores reconocidos, “quiero que salten las páginas de esos libros y tengan otro tipo de experiencia, y eso es algo que el teatro les puede dar”, comentó en entrevista con Crónica.

Así se refirió a su nueva puesta en escena Confabulario: Un hombre de traje y capa y el cabello alborotado, misma que estrena este 6 de noviembre en el Centro Cultural Helénico, un monólogo inspirado en el texto Confabulario de Juan José Arreola. Será protagonizado por Mauricio Isaac y cuenta con la pluma de Alejandro Ricaño en la adaptación.

“Es un solo actor en escena quien encarna un libro; literal, nos narra cómo vive, cómo está, cómo es que le duele cada una de las páginas y como es que observa el mundo desde el libro”, compartió.

El director mencionó que siempre se ha encontrado en la postura de crear cosas fuera de lo común y encontrar un lugar en donde historias breves y con un buen mensaje cobrarán vida propia.

Agregó, “las historias de Arreola nos plantean una serie de sucesos, que no sabemos si son una serie de recuerdos o vivencias suyas, lo que sí, es que es un recuento de distintas partes de su vida, eso es lo que hace mágico a cada uno de estos libros. Es interesante darle un sentido a cada una de las líneas ya escritas”.

Por lo que enfatizó que la complejidad existe al momento de realizar el montaje de la conceptualización de lo que se requiere proyectar, y que no se haga una botarga de lo que se cuenta, sino una verdadera escenificación que sea apoyada por la luz y la sonoridad que requiere y que empalme perfecto ante cada uno de los diálogos y momentos que se viven arriba del escenario.

“Admiró su forma de hablar con el mundo y la objetividad con la que lo percibe, eso me llevó aceptar este proyecto. La historia se me hace impresionante en su tipo y a mí este tipo de cosas me atrapan, creo que los adolescentes la pueden disfrutar mucho”, dijo.

Velarde se ha enfocado en historias no tan comunes en los últimos tiempos, sin hacer a un lado Mentiras, que ha sido una de sus obras maestras, pero sin duda, hoy en día se encuentra más interesado en contar historias que tengan que ver con la diversidad y la comunidad LGBT.

“Las obras que me gusta hacer son aquellas que requieren de cobrar un universo más detallado, y no sólo donde los actores se sientan o estén bien, sino que creen cosas nuevas y hoy en día veo mucha gente joven queriendo producir teatro, personas con pasión y ganas de hacerlo en una ciudad tan caótica donde la cultura se esta viendo como si fuera algo superfluo, creo que hay cabida para todos y seguiremos en esa lucha”, concluyó.