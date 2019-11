Daniel Drexler unifica los mundos de la creatividad humana

Durante dos años, Daniel Drexler aceleró su usual proceso de composición para entregar los 12 temas que integran Uno, disco grabado de la mano del productor brasileño Alexandre Kassin en Río de Janeiro, y con el que –tras visitar más de 80 ciudades de Uruguay, Brasil, España, Argentina y Chile– llega a México para presentarse durante el 16, 21, 22 y 23 de noviembre en Chiapas (El Espantapájaros), Ciudad de México (Foro del Tejedor), Veracruz (Sabina Live Bar) y Puebla (Sala Forum), respectivamente.

“La industria está cambiando muy rápido, dentro de ese cambio hay aspectos positivos y negativos. Entro en esa lógica de sacar sencillos, de usar las redes todo lo que se pueda, porque me parece que es una oportunidad grandiosa que no se puede desperdiciar, pero mi objetivo es tomar eso y al mismo tiempo mantener una obra conceptual y coherente. Trato de que no se pierda la honestidad del trabajo”, comentó en intimidad con Crónica.

El reciente material lanzado en noviembre del 2017 representa el séptimo en su trayectoria, el cual mantiene una proximidad con sus trabajos anteriores: “Son todos una apuesta a un diálogo conceptual, no sólo dentro del disco sino entre ellos. Sin lugar a dudas, Uno dialoga con Vacío (2006), de una forma muy profunda, mientras que Mar Abierto (2013) lo hace con Micromundo (2009)”, señaló.

Así mismo, desde el arte hasta la música y la lírica, Uno armoniza con cada uno de los 12 átomos que lo integran: “Si lo tomas como canciones aisladas se pierde una gran riqueza en cuanto al diálogo que hay entre ellas, porque es como si los 12 temas fueran una gran canción”, aseguró.

Tal como pasa con los autores literarios, Daniel Drexler busca plantear el universo que coexiste en su imaginario a partir de cada álbum: “La palabra ‘uno’ proviene del verbo ‘unir’, de juntar cosas que en apariencia parecen separadas, ya que este disco es una celebración del fenómeno que viví en los últimos 30 o 40 años, de sentirme desasociado y con mucha angustia, entre los universos de la ciencia y el arte”, explicó.

“Durante mucho tiempo me sentí desgraciado, viendo a mis colegas músicos y médicos abrasando su carrera mientras yo navegaba en el mar de la duda, como si fuera un eterno adolescente, hasta que en los últimos 10 años tomé conciencia de que de alguna manera esos dos mundos se unificaron en mí. Lo que originalmente percibía como una fuente de debilidad terminó convirtiéndose en fortaleza y liberación personal. Así surgieron las cosas más lindas que me han pasado como científico y músico”, añadió.

Sin embargo, este universo ideológico y sonoro también es consecuencia de la comunión de Daniel con otros entes a lo largo de su trayectoria, los cuales forman parte de una oleada de compositores con mundos similares, tales son los casos de su hermano Jorge Drexler y Kevin Johansen.

“Compartimos vidas, hay una cuestión de camarería que va más allá de las participaciones en los discos, va incluso en intercambiar libros, tener una visión del mundo que en algunos puntos es bastante coincidente”, comentó también a propósito de la participación de Miguel Inzunza, Belén Cuturi y El David Aguilar, durante su presentación en el Foro del Tejedor.

“¿Hacia qué públicos nos estamos direccionando? Creo que no lo sabemos. Estamos en una era muy vertiginosa, así que creo que estar permanentemente pensando hacia quién te estás dirigiendo es un error, corres el riesgo de no dirigirte a nadie. Tenemos la esperanza de plantear las cosas de determinada manera y quizás crear un público. Hay un peligro dentro de toda esta vorágine de la revolución digital, de perder público con poder crítico, que tenga la capacidad de sentarse a escuchar más allá de la inmediatez”, concluyó.