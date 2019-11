Daniel Martínez

El candidato oficialista uruguayo no ha esperado a que concluya el conteo del voto por voto de las elecciones del pasado domingo, para felicitar al ganador, Luis Lacalle, nada más anunciar la Corte Electoral que la tendencia a favor del candidato opositor derechista era irreversible. El gesto ennoblece al candidato que no pudo extender otros cuatro años más la hegemonía izquierdista en la pequeña nación sudamericana, que llevó a Tabaré Vázquez dos veces al poder y una vez al carismático José Mujica. El rápido reconocimiento de su derrota y el hecho de que Martínez no llamara a sus simpatizantes más radicales a protestar durante estos días en la calle, corroboran lo que todos sabemos: que Uruguay es un oasis de estabilidad democrática y social en la convulsa región.