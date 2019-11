Daniela Spalla redescubre el lenguaje de la música bailando lento

La compositora argentina, Daniela Spalla presenta el tercer sencillo “Bailando Lentos”, que pertenece al que será su próximo material discográfico, el cual realiza bajo la producción de Adán Jodorowsky.

Tras sorprender con un sonido más fresco en “Si te alejas”, Spalla se aleja un poco de la melancolía musical que cautivó con Camas Separadas (2018), hasta llegar a un estilo synthpop con “Te veo a la salida”, en el que además hace un breve homenaje a la cultura disco a través del videoclip grabado en la capital del país, para el que Salomón Simón, dirigió a un par de bailarines del Patrick Miller en una especie de danza-disputa por quedarse con la cantante, mientras algunas tomas captan a Adán Jodorowsky bailando al ritmo del tema; rodeados de la escenografía que ofrece La Faena.

Cabe mencionar que el director colombiano Salomón Simón, también estuvo a cargo de los videoclips “Vete de una vez” (2018) y “Folk japonés”, con el que debutó con su primer corte grabado en México en 2014.

“La canción nos fue dictando un ritmo bailable, que nos remitió al Hi-NRG del Patrick Miller. A Camas Separadas, lo siento muy con el estilo de los años 60 o 70, pero ésta creo que es cien por ciento 80s. Creo que estas diferentes estéticas tanto musicales como visuales tienen la reivindicación del paso del tiempo, han subsistido. Son elementos estilísticos muy icónicos”, destacó en entrevista con Crónica.

Sin embargo, para “Bailando lentos”, la arista vuelve a bajar los decibeles para ofrecer un vals dirigido por Alexis Gómez, en compañía de su compatriota Goyo, vocalista de Bandalos Chinos, quien la acompaña en la interpretación y actuación del tema, a través de algunas escenas en la nieve grabadas en el Nevado de Toluca.

“A mí me lleva mucho tiempo escribir una canción, por eso para mí ha sido un desafío muy grande realizar este material porque tuve que escribir hasta tres canciones por semana. Mientras ‘Te veo a la salida’ la escribí un miércoles el siguiente sábado escribí ‘Bailando lentos’ y el lunes entré al estudio a grabar. Estas canciones que aparecen de manera espontánea solo salen si he hecho un trabajo previo de estar escribiendo, salen de un trabajo de búsqueda, así que al final no son tan espontáneas como parecen”, concluyó.