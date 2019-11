Dave Evans: “Los escenarios en México son mágicos”

El exvocalista de AC/DC, Dave Evans, reconoció estar emocionado por visitar la Ciudad de México, donde ofrecerá algunos conciertos. “Los escenarios aquí son mágicos, es encantador recibir tanta energía de los mexicanos”. El cantante interpretará éxitos de la banda que lo vio nacer, así como rolas de Rabbit y otros temas que trae como solista.

El roquero australiano de 61 años de edad dijo que se siente fuerte para ofrecer una noche mágica, de mucho ritmo explosivo, pasión y diversión. Los conciertos se llevarán a cabo en McCarthys de Boca del Río, Veracruz; Celaya, Puebla y en la Ciudad y Estado de México. Cabe recordar que Evans grabó los singles “Can I Sit Next To You Girl” y “Rocking in The Parlour”.

También hizo el primer video oficial de la banda, justamente con el tema “Can I sit next to you girl”, que sonó bastante diferente a la versión con Bon Scott, pero Evans supo imprimir su estilo.

“La primera época de AC/DC fue increíble, éramos todos muy jóvenes y por supuesto cambió mi vida”, indicó el artista.

En 1974 el cantante se alejó de la banda y fue sustituido por Bon Scott. Al año siguiente siguió su carrera en el rock en Rabbit, grabó dos discos. También, ya a mediados de los años 80, formó Dave Evans and Thunder Down Under, con quienes grabó un álbum tributo la banda de los hermanos Young.

Durante la conferencia de prensa, Evans dijo que los fans del rock y especialmente de AC/DC, disfrutaran de la velada e indicó que si no conocen su música, al escucharla les encantará sobre todo por el mensaje positivo que plasma en la lírica.

Ante los rumores de su regreso al grupo AC/DC, luego de los problemas de salud que ha tenido Brian Johnson y que ocasionó su salida oficial, Dave Evans prefiere seguir disfrutando de su carrera musical como solista y vivir el presente. “Me gustaría regresar pero no estoy tan seguro porque disfruto mucho estos momentos, vivo el presente y estoy muy ocupado en México”, concluyó.